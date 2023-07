Del 11 al 18 de julio Badajoz celebrará el XLII del Festival Folklórico Internacional en el que participarán 5 grupos internacionales y 3 nacionales. Esta edición contará con la presencia del Conjunto Folklórico Mokra de Tirana desde Albania; de Corea del Sur llegará el Hwaseong Dance Company y Group de Tambores Ryu; desde Eslovaquia el Conjunto Folkórico Trencan. Procedente de Georgia el The Adjarian Song and Dance State Academic Ensemble Arsiani y en representación de la región lusa, concretamente desde Madeira, llegará el grupo Rancho Folclórico de Ponta do Sol desde Madeira.

A todas estas formaciones también se le sumarán otras del ámbito nacional como es el Grupo Don Sancho de Zamora; Juéllega Extremeña desde Valencia de Alcántara y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz como anfitriona del certamen. El director del festival, Eduardo Fernández, incidió ayer, en la presentación, en que es un certamen que el público reconoce y aplaude, por lo tanto «funciona». Al mismo tiempo, destacó la importancia de la diversidad, tan presente en este festival, que pone en valor la cultura y las tradiciones de distintos países. Aunque sí recalcó que se está entrando en un tiempo en el que ya no solo hace falta comprometerse con la cultura, sino que hay que realizar «una labor de militancia dentro de ella». Labor institucional Tal es la importancia que está adquiriendo este festival a nivel internacional que este año, Seo Cheol-mo, alcaldesa de Hwaseong, una de las ciudades participantes ha pedido una entrevista con el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, para entablar no solo relaciones culturales, sino también comerciales. Además, este festival, según reconoció José Antonio Casablanca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo, ya que los grupos que acuden a convivir durante unos días con las tradiciones de los pacenses crean una gran repercusión en los medios de comunicación de sus países de origen. Programación Los actos arrancarán el miércoles 12 en la plaza de San Francisco con juegos tradicionales y actuaciones en Torreorgaz, Valencia de Alcántara y Valdelacalzada, para continuar el jueves con el izado de la bandera e inauguración del festival en la plaza de Minayo y dar paso a la ceremonia de apertura en las tablas del López de Ayala con los grupos de Badajoz, Madeira y Eslovaquia. Ya el viernes habrá una animación de los grupos en la plaza de España junto a una recepción de las autoridades, la gala en el teatro a la que acudirán las formaciones de Valencia de Alcántara, Albania y Corea del Sur y la actuación en Castuera. Para concluir, el sábado 15 se realizará el taller de danza en el paseo de San Francisco y la ceremonia de clausura con los grupos de Zamora y Georgia. Asimismo, aunque el festival termina en la ciudad, no se cerrará hasta el lunes 17, cuando se realicen las respectivas actuaciones en varios pueblos de la provincia como Fuente de Cantos, Pueblonuevo del Guadiana y Oliva de la Frontera.