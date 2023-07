Ni las altas temperaturas ni que haya muchos pacenses que hayan decidido irse a la playa en este primer fin de semana de julio han hecho que el Festival de Flamenco y Fado haya quedado deslucido. Había ganas de este festival y así se ha notado viendo el número de entradas vendidas en las dos primeras sesiones de esta 14ª edición.

Por primera vez, el festival ha partido su programación separando a los artistas españoles de los portgugueses. Así, el pasado viernes en la terraza del López de Ayala se pudo disfrutar de los fados de Mísia y el sábado llegó el turno de los extremeños Guadiana y Pakito Suárez ‘El Aspirina’. La división de estilos no hizo mella en la afluencia.

En la sesión de inauguración del festival se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ horas antes del comienzo del show. No cabía un alfilar en el recinto, convirtiendo la del viernes en una noche de éxito absoluto para el festival. Mísia, su impresionante presencia escénica y los tres músicos que la acompañaron llenaron de calidez una velada que ya de por sí lo era - no faltaron los abanicos, una de las señas de identidad de este festival -. Su ‘Animal sentimental’ se tradujo en la representación de sus vivencias. No solo cantó, también interpretó algunos monólogos que consiguieron que el público conectara con ella y con el hilo conductor de su concierto.

El sábado se rozó de nuevo el lleno total. Era turno de la raza y el cante extremeño. Con estrellas en el cielo y en el fondo del escenario, Pakito Suárez ‘El Aspirina’ y Guadiana supieron aunar su talento en ‘En nombre del flamenco’ y conseguir los aplausos más desgarradores del fin de semana. Su espectáculo estuvo vestido por el contrabajo de Pablo Báez, la percusión de Roberto Jaén y la voz de José María Vargas. Mayores y niños - una imagen menos habitual en este festival, la de los niños entre el público - disfrutaron de esta noche de flamenco y de arraigo.

Las próximas citas

La terraza de verano del teatro López de Ayala se despide del festival, que se traslada hasta si final a la otra sede clásica. El auditorio Ricardo Carapeto ya se prepara para recibir al resto de artistas del cartel.

En la noche del jueves, Cuca Roseta, Daniel Casares, Jorge Pardo presentarán ‘Supertrío’ y Esther Merino hará las delicias del respetable con ‘En tierra de hombres’.

Un día más tarde, este viernes 7 de julio, Joao Caetano repite por segundo año consecutivo y presenta en esta ocasión ‘Cada vez mais’. Esa misma noche actuarán Lin Cortés, que traerá sus ‘Gitanerías’, el nieto de El Porrina Israel Suárez ‘El Piraña’ y Juan José Suárez ‘Paquete’.

Cerrará esta edición del festival el plato fuerte, Vicente Amigo acompañado de la Orquesta de Extremadura. Juntos presentarán el espectáculo ‘Poeta’. Esta actuación tendrá lugar el sábado 8 de julio a las 22.30 horas.

Las entradas pueden conseguirse en la taquilla del teatro López de Ayala así como en el auditorio Ricardo Carapeto.