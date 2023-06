La mañana en la plaza de las Américas ha dejado una imagen insólita: una grúa descargaba nuevo equipo médico para la Clínica San Miguel, ubicada en esa calle. Esta nueva maquinaria pesa más de siete toneladas y ha necesitado los brazos de más de una decena de operarios.

Se trata de una avanzada máquina de resonancias magnéticas, la más moderna de la región. «Se llaman ‘RM 3 Tesla’ y son los equipos más avanzados que existen en el mercado. Permiten ver las imágenes con una percisión insólita», explica Miguel Gil, médico y consejero de la clínica.

La máquina posiciona al centro en la vanguardia de los servicios de salud. «Antes había otra 3 Tesla también en nuestras instalaciones, pero tenía más de quince años y decidimos cambiarla. No hay ninguna como esta en la región». Su alta potencia - máxima en este tipo de tecnología - y la incorporación de inteligencia artificial permite reducir los tiempos de exploración y obtener imágenes con la mayor resolución posible para facilitan un diagnóstico certero. Todos estos avances se traducen, a efectos prácticos del paciente, en la reducción a la mitad del tiempo que se pasa en el interior de la máquina durante la exploración. «Hace los estudios en, literalmente, el 50 % del tiempo».

Sin lista de espera

Los minutos que se ahorrarán en el interior de la máquina harán que se pueda atender al doble de pacientes cada día. «Ahora no tenemos una lista de espera muy larga pero lo cierto es que con este equipo pretendemos pulverizarla, no habrá cola», afirma Gil. El objetivo, dice, es dar «el mejor servicio» no solo a los pacientes sino también a los médicos: «no se trabaja igual con todas las herramientas». Esta vanguardia médica que ya es una realidad en la ciudad permitirá hacer estudios muy avanzados de oncología, ginecología, de patologías cardiovasculares o estudios de investigación neurológicos.

Esta mañana quedó instalada en las instalaciones del centro y comenzará a funcionar en agosto.