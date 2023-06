A vueltas con el centro de salud de la zona Centro de Badajoz. El traslado del mismo a las instalaciones de El Hospital parece ser la historia interminable.

Si hace tres semanas Patrimonio daba el visto bueno a la obra que hará posible el cambio de ubicación, lo que hacía vislumbrar pasos adelante en el asunto, ahora es el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo - a la postre, institución propietaria de las instalaciones - quien pone en tela de juicio la idoneidad del lugar debido al alto precio que supondrá rehabilitar las instalaciones, aunque estas vayan a estar ubicadas en el 50 % del edificio que esta institución cedió a la Junta de Extremadura.

Los vecinos del Casco Antiguo se muestran tajantes. «No entendemos el azote por parte de alguien que no pone dinero para este traslado» y piden a la Junta que no de ningún paso atrás en una decisión ya tomada. «Qué forma de marear la perdiz. Esto son guerras políticas en las que los afectados terminan siendo los ciudadanos», dice Javier Fuentes, representante de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Los usuarios no solo piden que no se rectifique, sino que demandan «la mayor brevedad posible» en llevar a cabo las obras y realizar el traslado. Este centro de salud que da servicio a más de 20.000 vecinos del Casco Antiguo, Pardaleras y parte de Santa Marina cumple ahora cuatro años y medio desde que la Consejería de Sanidad reconoció que el edificio presentaba importantes daños estructurales que hacían necesario un cambio de ubicación. «Ante esta circunstancia, el precio debería ser irrelevante», afirma Fuentes. Coincide con él Luis Pacheco, de SOS Casco Antiguo. «Tenemos derecho a una asistencia de calidad y no la estamos recibiendo, es más, estamos penando en un edificio que tiene tales grietas que tienen que estar monitorizadas», explica con vehemencia. «Es en este tipo de situaciones donde se debe ver a dónde van los impuestos que pagamos. A este señor, alcalde de Villanueva de la Serena, no le pesa sin embargo que la dotación del Hospital Don Benito-Villanueva supere ya los 32 millones», afirma Pacheco.

Consenso

Políticos tanto locales como regionales apoyan esta petición de los vecinos. A preguntas de los periodistas, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, José María Vergeles, afirmó ayer que «no hay ninguna parcela en una ubicación adecuada dentro de la zona» y que la decisión de moverlo a el antiguo Hospital Provincial perteneció a los usuarios, algo que refrendó el el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. «En este cambio deben tener un papel muy importante los vecinos», afirmó.

El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, también quiso pronunciarse. «Será un error para él. Es la ubicación, es el lugar y es lo pactado», dijo ayer. Gragera hizo referencia a que el lugar ya tuvo un uso sanitario antaño, «incluso como centro de salud» propiamente dicho. «Está en una zona donde puede prestar servicio tanto a los vecinos del Casco Antiguo como a los de Pardaleras. Si ese es el compromiso y esa es la solución que se le dio a la situación actual del centro, plantear otro escenario ahora es estéril», afirmó, e instó a la administración pertinente a aligerar los trámites para la materialización del proyecto de cara a que «los usuarios reciban una correcta prestación sanitaria y no estén en un edificio constantemente monitorizado por riesgo de derrumbe».