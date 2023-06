«Yo antes cocinaba mucho en casa pero ahora tengo tantas tareas del cole que no me da tiempo. Por eso mi madre me apuntó a este campamento», decía Martina, de siete años, con un delantal que casi le llegaba al suelo.

Ayer se inauguraron los campamentos gastronómicos de El Hospital, una iniciativa ya consolidada por la que pasan cada año alrededor de 200 niños. «Aparte de adquirir conocimientos de gastronomía, aprenden a gestionar recursos cuando van a la compra, a reconocer alimentos saludables y realizan actividades distintas a las que forman parte de sus rutinas en los centros escolares», explica el coordinador del proyecto, Luis Rodríguez. Esta actividad se organiza en turnos de cuatro horas, uno por jornada. El día comienza con un desayuno a base de lácteos, fruta y dulces. Al terminar, los minichefs se ponen sus delantales y conocen la receta que les toca cocinar: ayer tocó gazpacho y hamburguesas extremeñas. «El gazpacho no me gusta pero lo cocinaré fenomenal aunque no lo pruebe», confesaba Sofía. La receta se adapta en función de la edad de los participantes, que se reparten en franjas según su año de nacimiento. Aunque ayer inauguraron los cursos los más pequeños - de entre 4 y 8 años -, el campamento acoge a niños de hasta 12, por lo que se incrementa la dificultad de las elaboraciones culinarias. Para aprender la importancia de los alimentos de proximidad, los pequeños salen a hacer la compra para luego volver y meter las manos en la masa. Alejandra encabezaba la fila que se organizó alrededor de una cuerda, «estoy muy nerviosa, ¡voy la primera!», decía. «Mi especialidad es el bizcocho y los macarrones pero esto me está quedando muy bien», decía Paula, de 7 años. «Aunque son pequeños son niños que vienen con buenas maneras en la cocina y con muchas ganas... sobre todo de enredar, y para eso están aquí», afirmaba Francisco José Escudero, uno de los monitores de este curso. Su actividad favorita es cortar los alimentos. «Ellos solo quieren cortar, sobre todo los que vienen en el turno de mayores», decía el monitor. Esta iniciativa también es un alivio para los padres, que ven cómo los pequeños ocupan las primeras mañanas sin colegio de este verano. «Se nota que les viene bien porque, al empezar a las 10.00 horas, muchos padres los dejan y te avisan de que se van rápido a trabajar. Es una descarga para las familias», explicaban los monitores. La jornada terminó degustando los alimentos que ellos mismos prepararon. «¡Delicioso!», se escuchaba. «Se lo voy a hacer a mi familia en casa este verano».