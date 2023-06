"Un récord de desatinos". Así califica el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz la pasada feria de San Juan. Frente al balance «sin autocrítica» y positivo que hizo el lunes el alcalde, Ignacio Gragera, el PSOE considera que las fiestas grandes de la ciudad no han estado a la altura. «No se trata de juntar a mucha gente, eso es fácil, lo difícil es hacerlo con el esmero y el cariño que se merecen los ciudadanos», ha asegurado este martes la concejala socialista Concha Baños, quien ha criticado que San Juan ha sufrido un «cúmulo de despropósitos» desde su inauguración por la «improvisación y precipitación» del equipo de gobierno.

Para el PSOE, el primer «error» ha sido la fecha de inicio, pues cree que no es de recibo que la feria comience cuando los niños aún no disfrutan de las vacaciones escolares y que termine el día de San Juan. Lo de prolongarla a última hora hasta el 25 de junio es «otra improvisación» que no ha tenido éxito.

Los socialistas también han denunciado las «irregularidades» en la adjudicación de las casetas, que prácticamente se hizo «a dedo» a pocos días del comienzo de la feria, así como la escasa presencia policial, con noches con «solo dos patrullas» en el recinto de Caya.

A ello suman otros fallos que han hecho que, a su juicio, Badajoz haya ofrecido una feria «descuidada». En este sentido, Baños ha denunciado que los aseos han sido insuficientes, tanto en la zona de casetas como de atracciones, y los que había se encontraban en un estado «lamentable». «La zona de casetas era insalubre», ha afirmado la concejala, quien ha señalado que no se puede culpar de ello al incivismo del público, pues sin baños y con escaso número de contenedores y papeleras poco pueden hacer los ciudadanos.

El PSOE, además, se ha quejado de que los conciertos, pese a llevarse casi prácticamente la mitad de los 436.000 euros del presupuesto de San Juan, han tenido una respuesta «desigual», lo que achaca a la poca variedad de estilos de los artistas invitados. Concha Baños ha criticado que en el cartel no hubiera nombres femeninos y que tampoco se haya instalado este año un punto violeta.

En cuanto a la feria de día en el Casco Antiguo, prácticamente inexistente este año, los socialistas culpan al PP de estar «haciendo lo imposible para que desaparezca», al no solo no apoyarla, sino al prohibir a los hosteleros que contraten actuaciones en la calle para ambientarla.

«La fiesta grande de nuestra ciudad es algo insustancial y sin gusto», ha lamentado la concejala del PSOE, que ha propuesto una batería de ideas para mejorarla, entre ellas, que comience en torno a San Juan y termine por San Pedro, como es lo tradicional; que se aumenten el número de aseos (con limpieza continúa), contenedores, entre ellos para reciclaje, y papeleras en el ferial, se aumente la presencial policial y se mejore la accesibilidad al recinto.

Baños ha pedido además que ayuntamiento y hosteleros del Casco Antiguo se reúnan con suficiente tiempo de antelación para consensuar actuaciones que ambienten la zona y se recupere la verbena de San Juan, que se podría celebrar en la plaza de San Andrés, sobre todo para que los mayores con dificultades para desplazarse al ferial puedan disfrutar de la Feria de Badajoz.