La Guardia Civil ultima su vuelta a la barriada pacense de Suerte de Saavedra. Aunque la Delegación del Gobierno en Extremadura no confirmó la fecha en la que estará operativo el nuevo puesto habilitado, tras adecuar los bajos de los portales 6 y 8 del número 15 de la calle Víctor Márquez, desde el exterior parece que las instalaciones están prácticamente listas: ya se ha colocado el cerramiento exterior en la entrada principal, sobre el que se han dispuesto las letras con el nombre de Guardia Civil y el cartel del Ministerio del Interior e , incluso, ondea la bandera de España en la fachada.

La previsión era que las obras concluyeran en el primer semestre de este año, para posteriormente trasladar a las nuevas dependencias a 43 agentes destinadas ahora en el acuartelamiento de Santo Domingo, sede de la comandancia de Badajoz. A este mismo espacio de Suerte de Saavedra, en los bajos de los conocidos como pisos de la Guardia Civil, se trasladó de forma provisional la comandancia en la década de los 90, mientras se realizaban mejoras en las instalaciones de la avenida de Colón, que tras la puesta en marcha de este puesto dispondrá de más espacio. Dos décadas después, la Benemérita volverá a tener presencia permanente en esta barriada pacense.

Los planes para habilitar un puesto de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra se anunciaron en 2021. Entonces, desde la jefatura se solicitó al Ayuntamiento de Badajoz que se mejorara el entorno, que se encontraba sin asfaltar. Esas obras de urbanización se están llevando a cabo en estos momentos con una inversión de 30.000 euros.

Según explicó el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, los trabajos consisten en asfaltar y construir el acerado en una calle paralela que hay entre los ‘pisos de la Guardia Civil’ y el centro de salud de Suerte de Saavedra, con lo que se mejorarán los accesos para los vehículos. También se va a intervenir en un pequeño descampado -que en su día fue una zona verde, pero que ahora está llena de maleza y se utiliza como ‘pipícan’ improvisado-, que se va a hormigonar, y en otra área en la parte trasera, donde se ejecutarán las aceras, inexistentes actualmente.

Tras la solicitud de adecuación del entorno por parte de la Guardia Civil, el ayuntamiento redactó un proyecto que, según Urueña, se ha mejorado para incorporar otras actuaciones solicitadas posteriormente por el cuerpo. El concejal señaló que estas obras, aunque generen algunas molestias, no suponen un impedimento para que el nuevo puesto comience a prestar servicio este mismo verano, como parece ser que era la intención. No obstante, estimó que las tareas de urbanización no se prorrogarán más de un mes, pues no contemplan actuaciones en saneamiento y abastecimiento.

Los guardias civiles que se trasladarán al puesto de Suerte de Saavedra mantendrán las funciones que vienen desarrollando hasta la fecha en la demarcación de la Benemérita, es decir, vigilancia de las urbanizaciones del entorno de la ciudad y los poblados, ya que en el casco urbano, las competencias en materia de seguridad ciudadana y tráfico, corresponden a las policías Nacional y Local, respectivamente. A pesar de ello, para los vecinos, que llevan años reclamando más presencia policial en la barriada, es una buena noticia su regreso, pues consideran que funcionará como medida preventiva y, además, en caso de que sea necesario, podrán intervenir como apoyo.