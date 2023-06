La Policía Nacional investiga el intento de robo a una oficina bancaria, concretamente la de Banca Pueyo de la calle José María Alcaraz y Alenda de Badajoz.

Los hechos sucedieron la pasada noche del 23 de junio, cuando alrededor de las 23.30 horas saltó la alarma de la oficina. Los autores hicieron un butrón en la sucursal, presumiblemente aprovechando que la ciudad se encontraba esperando el comienzo de los fuegos artificiales.

A pesar de que consiguieron acceder al interior de la oficina, no lograron encontrar el botín que buscaban y la abandonaron con las manos vacías. Cuando la Policía Nacional llegó a las instalaciones no quedaba nadie, confirman desde esta institución.

Fuentes policiales también afirman que la investigación está abierta tratando de arrojar luz sobre los hechos, pero se desconoce aún la identidad de los ladrones y no se han producido detenciones.