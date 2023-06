El alcalde, Ignacio Gragera, hizo ayer un balance de la edición 2023 de la feria de San Juan, afirmando que - a falta de recoger los últimos datos - el ferial ha registrado «un récord histórico de visitantes, ha funcionado muy bien», al igual que los conciertos programados y las atracciones, que han dejado buen sabor de boca entre feriantes y público asistente, siendo los días fuertes los viernes y sábado de ambos fines de semana así como el jueves, cuando se celebró el ‘Día del niño’.

Gragera reconoció «tener ganas de contar que el ferial ha recuperado lo que fue en su momento» y aseguró que desde los primeros años del nuevo ferial no se vivía algo así. «Ha sido una semana muy intensa», afirmó, y alabó la programación de actividades conseguida para este año, poniendo especial hincapié en los fuegos artificiales y el concierto de la Orquesta de Extremadura. «Desde el equipo de gobierno estamos muy contentos y satisfechos», dijo.

Gragera también calificó de éxito los festejos taurinos del viernes y el sábado: «Hacía tiempo que no se disfrutaba de un éxito tan rotundo tanto de toros como de toreros».

El alcalde también agradeció la labor de todos los que se han volcado en los dispositivos de seguridad y emergencia, servicios municipales y la colaboración prestada por Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos o Policía Local. «Todos ellos se han involucrado en que la Feria de San Juan 2023 haya sido un éxito». Tras ello, apostilló que ya se debe empezar a trabajar en la preparación de los festejos de 2024 para ver en qué se pueden mejorar los de este año para «mantener el nivel que ha demostrado la de este».

Feria de día y Casco Antiguo

En relación a la feria de día, Ignacio Gragera trasladó que todas las casetas que servían comidas han estado «prácticamente llenas desde el primero hasta el último día. Los días que me he podido desplazar hasta allí a mediodía he visto buen ambiente tanto en las casetas de comida como en las de copas», afirmó.

Sin embargo, y respecto a la falta de asistencia a la feria de día en el Casco Antiguo, apuntilló que la feria de día del centro y la del ferial «son dos caras de la misma moneda» y que cuando a la primera «le ha ido muy bien, y durante muchos años le ha ido muy bien, se ha sufrido en el ferial una merma de visitantes», mientras que este año ha sido al revés. Gragera sostiene que la gente decide dónde quiere pasar la feria y concluyó diciendo que «el ferial siempre ha estado a disposición y durante muchos años no ha tenido el éxito que ha tenido el Casco Antiguo y el centro. Este año ha sido al revés».