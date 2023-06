La Asociación Amigos de Badajoz quiere que el oficio de campanero, en peligro de extinción en múltiples ciudades, resurja en la capital pacense, para lo cual propondrá al ayuntamiento que se pueda contar con formación específica a través de la Universidad Popular.

La torre de Espantaperros volvió a dar las horas en Navidad de 2021 después de 143 años, gracias a la instalación de una réplica de su antigua campana, aunque el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, recuerda que este edificio no es el único en la ciudad que cuenta con este instrumento sonoro. Con algunos ejemplos de campaneros en la región, Amigos de Badajoz quiere que Badajoz sea cantera de esta profesión a través de la formación. Para ello se propondrá un curso de toque de campana manual, y en este sentido «lo más lógico» sería a través de la Universidad Popular, e impartido por ejemplo por responsables de la asociación provincial creada recientemente en este marco. Cienfuegos asegura son muchos los ciudadanos que han trasladado al colectivo que están interesados en esta formación, no solo para poder ejercer este oficio en Badajoz, sino también debido al creciente interés en el país por rescatar estos sonidos de antaño, pese a que no se cuenta con los profesionales necesarios. No en vano, son muchas ya las ciudades que se unen a distintas actividades de repiques de campana.