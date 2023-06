"Io sono il capone della mafia...". Suenan las primeras notas y el público empieza a corear. Lo está deseando. No se resiste. El auditorio del recinto ferial no está lleno, pero los que están han entrado dispuestos a darlo todo, a cantarlo todo. Puntualidad. Son las 21.34 horas. Aún es de día y no importa. Hace calor y las dos barras donde se sirven bebidas, sobre todo cerveza, están llenas. Hay colas para comprar tickets y la explanada delante del escenario está abarrotada. Cuarentones, cincuentones y muchos niños. Sí, muchos niños que han conocido a la banda más famosa de los años 80 por la película 'Voy a pasármelo bien', con la que han descubierto las canciones de Hombres G. Hay pandillas que incluso han acudido con camisetas con el rótulo del film.

Con 'Venezia' empezó el concierto que Hombres G ofreció la noche de este viernes en el recinto ferial de Badajoz, dentro del programa de la Feria de San Juan. Más de 3.000 personas acudieron a la cita con David, Rafa, Dani y Javi, dentro de su Gira 40 años. 40 años no son nada y lo son todo para quienes conocen todas sus letras. El directo confirmó que los cuatro siguen en plena forma y con un repertorio aferrado a la memoria de varias generaciones. Un repaso por todos sus discos que a nadie dejó indiferente. De cerca, con toda la cercanía que permiten las pantallas, David Summers reproducía sus gestos de niño con canas. Su voz inconfundible. Un brindis por las mujeres, por todas y especialmente por dos que estaban acompañándolos: su madre y su hermana, recién llegada de Austin, en Texas. De Texas a Badajoz. Canción tras canción, el público echaba de menos una. Pasaban dos horas de concierto. A lo lejos podían verse los fuegos artificiales lanzados desde el puente Viejo. Ya eran más de las 23.30 horas y el vocalista no acababa de lanzarse a cantar la que todos esperaban. Era el final de fiesta que estaba preparado. Nada se dejó a la improvisación. Sonó 'Temblando' y fue el preludio de lo que estaba por venir. Y llegó. 'Sufre mamón'. "Cuatro mamones" sobre el escenario lo dieron todo para que otros 3.000 disfrutaran de una noche de calor, cerveza y nostalgia.