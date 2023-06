Pionero en educación en la margen derecha del río Guadiana, el instituto San Fernando cumple medio siglo. Abrió sus puertas en 1972 la escolarización de cientos de niños pertenecientes a familias obreras y 50 años después se mantiene como buque insignia de la enseñanza en esta parte de la ciudad, donde estudian cerca de un millar de alumnos.

Ignacio Polo Cabezas, profesor de Lengua y Literatura desde hace 30 años en el centro, cuenta que en un principio el San Fernando nació como una entidad colaboradora de los institutos que ya funcionaban en Badajoz en los años 70: el Zurbarán y el Bárbara de Braganza. Pero poco después, el padre Palencia, jesuita y benefactor de los barrios marginales, decidió dedicar estas instalaciones a la clase obrera. Su objetivo era ayudar a las familias más desfavorecidas y pensó que si les proporcionaba educación, les daría herramientas necesarias para que, en un entorno con un elevada tasa de analfabetismo, pudieran salir adelante.

En sus inicios, el instituto San Fernando se ubicaba cerca de la carretera de Campomayor, en la zona más deprimida de la ciudad. Las modificaciones del plan urbanístico y la construcción de nuevas barriadas, hicieron que el lugar se volviese «peligroso» y en 1981 decidieron trasladarlo a su actual ubicación, en la avenida Augusto Vázquez.

Polo recuerda que el instituto fue pionero en Badajoz por dos motivos. Uno de ellos es que fue el primer centro educativo en incorporar aulas mixtas, ya que en esa época los alumnos estaban separados por sexos en las aulas. «Aquí es donde se puede ver la riqueza y las ventajas de unificar ambos géneros en una misma clase» apunta, el profesor.

La otra razón es que introdujo en el ámbito educativo las clases en horario vespertino, para que todas aquellas personas que quisieran retomar sus estudios de Bachillerato pudieran compaginarlos con sus trabajos. «Hay mucha gente que por un motivo u otro dejan sus estudios y quieren retomarlos, pero debido a que trabajan no pueden hacerlo por las mañanas. Es por esto que nosotros ofrecemos este horario de tarde para darle una oportunidad a todos aquellos que se quieren seguir formando», comenta Polo. A estas clases nocturnas solo acuden alumnos a partir de los 18 años.

Los avatares

El instituto San Fernando se creó en una época convulsa para la sociedad española, ya que fue al final del franquismo y el comienzo de la transición, por lo que fue testigo de los numerosos procesos de reformas escolares y las reivindicaciones de alumnos y profesores por las mejoras de la educación.

Ignacio Polo reconoce que estos no han sido los únicos avatares por los que el centro ha tenido que pasar, puesto que tuvo que adaptar sus aulas cuando se dictaminó que todos los institutos tenían que tener una parte destinada a la formación profesional.

«Mi experiencia en el centro fue buena, además la formación es excepcional», apuntó Juan

«Por la cercanía de hoteles y de una zona hostelera como es la avenida de Elvas, se decidió implantar los ciclos pertenecientes a la familia profesional de la hostelería y el turismo». En el centro se imparten clases de cocina, camarero, restauración y de agentes de agencias de viajes. «Han sido familias profesionales muy demandadas y estamos orgullosos de ello, pero el espacio del que disponemos se nos queda un poco pequeño y nuestro mayor deseo es poder contar con más plazas, ya que no tenemos problema en acoger a todos los que estén interesados, pero nos preocupa la falta de espacio», lamenta.

Los alumnos

Juan Manuel de la Concepción es un antiguo alumno del centro que cursó el Grado Superior en Agencia de Viajes y Gestión de Eventos entre 2017 y 2019. «Mi experiencia en el centro fue muy buena y aprendí mucho. La formación que nos ofrecen es excepcional y prueba de ello es que me pude quedar trabajando en el lugar en el que realicé las prácticas». En cuanto a los profesores, reconoce que son «lo mejor» que tiene el grado, «siempre he mantenido el contacto con ellos me han hablado desde el cariño y la cercanía», pone en valor.

Para este exalumno, la etapa que vivió en el instituto San Fernando fue una de las mejores de su vida, puesto que allí conoció a las que son sus mejores amigas y a día de hoy siguen manteniendo el contacto cada vez que pueden. «De hecho, en algunas ocasiones me gustaría volver a revivir los momentos que pasamos allí, ellas son lo mejor que me llevé del grado y del centro», asegura Juan Manuel de la Concepción.

Además, por este centro también hanpasado grandes talentos como la científica Guadalupe Sabio, directora de un grupo de investigación en el Instituto Carlos III de Madrid, el periodista Juan Manuel Benítez, que dirige desde 2003 un programa en el canal neoyorquino NY o la cocinera Celia Lucas, cuyo libro ‘Perrunillas’ ha sido nominado a los Oscars de la gastronomía.

Las mejoras

El San Fernando está inmerso ahora en una serie de mejoras que están adecuando sus instalaciones para poder tener una mejor acogida a todos los alumnos. El profesor de Lengua y Literatura comenta que cuando tuvieron que ubicar al primer y segundo ciclo de la ESO en el centro se encontraron con la sorpresa de que no disponían del espacio suficiente, por lo que tuvieron que trasladar estas aulas a un centro del antiguo colegio Juan Vázquez, cedido de forma transitoria. «Esta situación nos ha creado muchos problemas porque aunque el centro está relativamente cerca, a 600 metros, el hecho de tener que desplazarse ya nos supone llegar tarde y perder tiempo. Además gestionar un edificio no es lo mismo que gestionar dos, por muy cerca que estén», explica.

Hace más de un año que empezaron las obras de ampliación, que permitirán que todos los alumnos puedan recibir clases en el mismo edificio. «Esperamos con tremenda expectación el fin de los trabajos para poder tener, por fin, a todos nuestros alumnos unificados, aunque nos sigue preocupando esa falta de espacio porque al fin y al cabo vamos a estar como sardinas en lata» dice el profesor.

A su juicio, este problema se irá agravando porque que el crecimiento que está experimentando la avenida de Elvas avanza de manera vertiginosa y, a menos que se haga otro centro educativo, el instituto no podrá asumir la demanda. «El auge de población de la zona va a repercutir de un momento a otro en nuestro centro y tenemos que estar preparados para ello», sentencia Polo.

El equipo directivo confía en que el curso que viene puedan celebrar los actos por este 50 aniversario con todos los alumnos en el mismo centro. Tienen programadas distintas exposiciones y un encuentro de antiguos alumnos y profesores para conmemorar esta destacada efeméride como merece.