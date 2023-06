El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, no repetirá la próxima legislatura como vicepresidente de la Diputación de Badajoz, cargo que ha ostentado durante los últimos cuatro años, en los que ha sido segundo en la jerarquía de la institución. La nueva corporación provincial, de la que el también secretario del PSOE local formará parte, se constituirá el 1 de julio. Tras las elecciones de mayo, el PSOE tendrá 16 diputados y el PP con 11.

A preguntas de la prensa, Miguel Ángel Gallardo, que por tercera vez volverá a presidir la diputación pacense, avanzó este jueves que el organigrama de su nuevo gobierno contará con dos vicepresidencias, ambas ocupadas por mujeres. En la pasada legislatura hubo tres vicepresidencias: la primera de Cabezas y la segunda y la tercera de Virginia Borrallo y Ramón Ropero, respectivamente. Ninguno de estos dos últimos sigue en la diputación.

Gallardo no quiso anticipar más sobre el reparto de delegaciones, pues señaló que en estos momentos está «reflexionando» sobre cómo conformar «el mejor gobierno para seguir defendiendo los intereses de Extremadura desde la provincia de Badajoz», sobre todo, ante el complicado escenario político en el ámbito regional y la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones autonómicas. «Si no hay un impulso de las políticas regionales, desde las diputaciones de Badajoz y Cáceres, con una buena colaboración y coordinación, tendremos que intentar tapar un poquito esa parálisis que se puede producir y que puede durar hasta un año. No saben el daño que pueden hacer a esta tierra, no son conscientes», lamentó.

Gallardo hizo estas declaraciones tras el pleno ordinario -de trámite- celebrado este jueves, que sirvió para despedir a los diputados que no continuarán en la institución provincial. Los portavoces del PSOE, PP y Ciudadanos, Virginia Borrallo, Juan Antonio Barrios y Lara Montero de Espinosa, respectivamente, coincidieron al destacar el clima de respeto y consenso por el que se ha caracterizado la pasada legislatura, pese a ser la más difícil por la pandemia, y confiaron en que en otras administraciones tomen «ejemplo» por el bien de la ciudadanía.

"Cuando la política se convierte en un problema para la gente, llega el politiqueo", afirmó el presidente en funciones de la diputación, quien expresó su gratitud a los miembros de la corporación saliente por haber sido "útiles a los intereses de los ciudadanos" y animó a los diputados que se van a incorporar a seguir trabajando con este mismo objetivo. En este sentido, Gallardo también quiso poner en valor, que por encima de los desacuerdos que ha habido en estos cuatro años, ha prevalecido el respeto. "En esta casa se hace política y en cuestiones importantes sabemos aparcar las diferencias ideológicas y anteponer lo que es de interés para los ciudadanos, porque la política no es el arte de la división, sino de hacer posible lo imposible, como demostramos durante la pandemia", subrayó.