El inicio de las vacaciones escolares coincidió ayer con el ‘día del niño’ en la feria de Badajoz. Una jornada en la que todas las atracciones estaban a mitad de precio, lo que muchas familias agradecen, ya que el coste de un viaje se ha multiplicado por dos en los últimos años. «Subir a los niños al castillo hinchable antes costaba 2,50 euros, ahora, en cambio, cuesta 4 euros», decía Ignacio Espinosa.

La mayoría de los padres coincidían en que las atracciones costaran la mitad de su precio habitual es un aliciente para acudir al ferial y un alivio para el bolsillo. «Al fin y al cabo las atracciones son para los niños, si ellos no las pueden disfrutar no tiene sentido que las pongan», apuntaba Marcos Ledesma. Había visitantes que planteaban que los descuentos se ampliaran a más días, «porque así las familias tienen más oportunidades de venir a la feria y no solo un día, como ocurre ahora», lamentaba Ledesma.

Pese a que los padres no paraban de mirarse el bolsillo, los niños hacían todo lo posible por convencerlos para otro viaje en las atracciones. Además, ayer, al terminar el curso escolar, muchos de ellos tenían como premio a su trabajo y esfuerzo durante todo el curso el poder ir al recinto ferial. Cristina Rivera acudió con sus dos hijos al ferial porque «habían sacado muy buenas notas y se habían portado muy bien», señaló.

Por otro lado, las altas temperaturas marcaron el inicio de esta tarde festiva en el recinto ferial de Caya, que provocaron que en las primeras horas de la tarde-noche, las calles estuvieran prácticamente desérticas y las atracciones completamente sin actividad. Aunque con el paso de las horas la afluencia de público fue aumentando, haciendo que miles de niños llenaran el ferial.

Además, junto al día del niño, también se celebró el concierto del cantaor flamenco Paco Candela en el auditorio.