Cuando el 12 de junio el PP dio a conocer su candidatura al Congreso por Badajoz, que encabeza Antonio Cavacasillas, el alcalde pacense, Ignacio Gragera, dio por hecho que su número 2 abandonaría el ayuntamiento cuando ocupe su escaño en la Cámara Baja. Ayer, sin embargo, Gragera no lo tenía tan claro. De momento Cavacasillas ha tomado posesión como concejal y Gragera no solo le ha otorgado sus áreas de responsabilidad, sino que lo ha nombrado primer teniente de alcalde y dejó abierta la puerta a tomar una decisión «cuando toque». Ahora no toca. El compromiso de Gragera es que Cavacasillas siga trabajando con total normalidad en el ayuntamiento hasta que tome posesión como diputado. Esto puede suceder en septiembre y, hasta entonces, «yo quiero aprovechar su experiencia como primer teniente de alcalde y en el IMSS para que siga desarrollando esta labor durante estos meses», dijo.

Gragera ya no da por hecho que Cavacasillas deje el ayuntamiento, una decisión que «luego se tendrá que tomar». En caso de marcharse, ocuparía su vacante Teresa Flores y habría que realizar un nuevo reparto de delegaciones en el equipo de gobierno. Ayer se celebró el pleno de organización en el ayuntamiento y después de la sesión se dio a conocer qué concejales del equipo de gobierno municipal de Badajoz cobrarán 4.373 euros (brutos) al mes (por catorce pagas) y quiénes percibirán 3.498 (también brutos y multiplicados por catorce). Es decir, quiénes desempañarán su labor en régimen de dedicación exclusiva y los que lo harán de manera parcial (el 80%). Son 14 concejales y la mitad tendrán liberación total. En la anterior legislatura solo 3 disfrutaban de liberación parcial. El criterio que se ha seguido, según dijo Gragera, es que aquellos que tiene «más delegaciones y más contenido» tienen dedicación exclusiva y, el resto, al 80%. Los dos concejales que van a la diputación (Gema Cortés y Eladio Buzo) entran en esta segunda opción «para que haya una cierta justicia retributiva». Además del alcalde (cuyo sueldo es de 5.377 euros), tienen dedicación exclusiva el propio Antonio Cavacasillas, que es teniente de alcalde primero y concejal de Servicios Sociales, Mayores y Mujer; Carlos Urueña, teniente de alcalde segundo y concejal de Aguas, Urbanismo, Protección Ambiental, Vías y Obras, Accesibilidad y Movilidad, Inmuba, Cementerios y Coordinación de la estrategia Dusi; Javier Gijón, teniente de alcalde sexto y concejal de Economía y Hacienda, Fondos Europeos e Informática y Modernización; Rubén Galea Gil, teniente de alcalde séptimo y concejal de Turismo, Patrimonio Histórico, Consorcio de Casco Antiguo, Parques y Jardines y Limpieza; José Antonio Casablanca, teniente de alcalde octavo y concejal de Cultura, Ferias y Fiestas, Consorcio López de Ayala y de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí y Ana María Casañas, concejala de Contratación y Compras, Patrimonio, Vivienda, Estadística y Reprografía. A su vez, en régimen de dedicación parcial al 80% están Gema Cortés, teniente de alcalde tercera y concejala de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Urbana y portavoz del gobierno; Mariema Seck, teniente de alcalde cuarta y concejala de Juventud, Participación Ciudadana y Educación; Eladio Buzo, teniente de alcalde quinto y concejal de Recursos Humanos, Comercio y Mercados; Soledad Giralt Ballesteros, teniente de alcalde novena y concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular y Relaciones Institucionales y con Portugal; Elena Salgado, concejala de Protección Animal, Servicios Médicos y Sanidad; Juan Parejo, de Deportes y José Luis González, de Gabinete de Proyectos, Alumbrado y Transporte. El pleno celebrado ayer acordó la periodicidad de las sesiones plenarias, que se celebrarán los últimos jueves de cada mes, la creación de las comisiones informativas (que se reunirán todos los meses, los lunes previos al pleno, para agilizar la actividad municipal), los concejales liberados, las asignaciones a los grupos y el personal de confianza. Salvo la periodicidad de los plenos, que se acordó por unanimidad, en el resto de puntos el PSOE se abstuvo o votó en contra. Su portavoz, Ricardo Cabezas, criticó que haya personal de confianza que cobre como un concejal (243.000 euros) y acusó a Gragera de tener el segundo equipo de gobierno más caro de la democracia en este ayuntamiento (el primero fue el de la anterior legislatura), a lo que el alcalde respondió que Cabezas formó parte del equipo de gobierno más caro de la Diputación de Badajoz, donde va a seguir en esta legislatura. H