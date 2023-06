A las 19.30 horas de ayer la zona de atracciones del recinto ferial enmudecía y apagaba su música para que los niños con TEA pudieran acudir a la feria y disfrutar así con todos sus compañeros de estos días de fiesta.

Rochi Martínez que acudió con sus hijos a la feria reconoció que es una iniciativa muy buena, «es necesario empatizar, ya que a mí como madre me gustaría que con mis hijos hicieran lo mismo».

Aunque también hay familias que aprovechan estas horas sin ruido para acudir a Caya. Susana Domínguez apuntaba que la idea de un ferial silencioso era una apuesta muy buena no solo para los niños que padecen TEA, sino también para los demás. «A mi hijo por ejemplo le molestan mucho los ruidos fuertes y, por lo tanto, nosotros decidimos escoger estos intervalos en los que no hay música para acudir a las atracciones», señaló.

«Las atracciones compiten para ver quien pone la música más alta», apuntó Domínguez

Por otra parte, los padres también se quejan de que últimamente la música de las atracciones y los puestos se mezclan, «muchos de ellos compiten para ver quien pone el volumen más alto», sentenció Domínguez.

Hoy también se podrá disfrutar de dos horas sin ruido en las atracciones de la feria, concretamente, de 19.30 horas a 21.30 horas. Leticia Valiente alaba también esta iniciativa, pero lamenta que solamente se decida hacer durante dos días porque no vendría mal que «durante todos los días que estuviese abierta la feria hubiese tramos sin ruido», ya que favorece la asistencia de personas que sufren TEA y familias que quieren pasar un rato agradable. «En muchas ocasiones, no podemos ni hablar porque el volumen de la música no te lo permite» apuntó.