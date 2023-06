El Día Europeo de la Música se celebró ayer, por primera vez y de una manera muy especial, en la sede de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Badajoz. Su presidente, Jesús Gumiel, explicó que han querido ligar esta conmemoración a los derechos humanos no solo en el ámbito de la discapacidad, sino en toda su dimensión. «La música es un buen aliado porque las buenas canciones encierran mensajes y estos llegan a la gente a través de las emociones», defendió.

En esta primera edición, la encargada de enviar ese mensaje potente ha sido Lana Tryhub, una refugiada ucraniana que llegó a España hace un año. Lana llegó a la ciudad en junio del año pasado. «Llegar a Badajoz es lo mejor que me ha pasado, la gente es muy hospitalaria y tiene un gran corazón». Su historia de vida emocionó a los asistentes, puesto que, como muchos otros compatriotas, tuvo que salir huyendo de la guerra. «En mi ciudad no había conflicto, pero la cercanía a la frontera rusa la hacía un lugar peligroso y yo no estaba tranquila, sobre todo por mis hijas», lamentó.

Con su voz, puso la nota musical al acto central de la jornada: un concierto junto a Pedro Martínez al violín y Pedro Monty al piano, de Músicos sin Fronteras, en el que interpretaron canciones con un mensaje centrado en la paz, como el ‘Himno de la Alegría’.

Carmen Núñez, directora de Políticas Sociales de la Junta, cerró la conmemoración animando a seguir poniendo banda sonora a la defensa de los derechos humanos.