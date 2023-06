Alrededor de 3000 plazas de aparcamiento son de las que dispone actualmentre el ferial y se siguen quedando cortas para los días grandes de la feria, momentos en los que la afluencia es tan alta que no hay huecos disponibles.

El Economato Social Ciudad de Badajoz, una asociación sin ánimo de lucro y que este año ha conseguido el título de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior, es la que se encarga desde hace tres años de la gestión y vigilancia de los aparcamientos en el recinto de Caya.

José Antonio García, uno de los trabajadores comentó que los días de diario «la situación está un poco más tranquila, puesto que hay más flexibilidad en el movimiento de los vehículos». Pero reconoció que el sábado fue «horrible, no había ni un hueco libre en los tres llanos, no sé de donde salía tanta gente», lo que consideran un hecho sin precedentes, puesto que antes no había ocurrido nada así.

Por su parte Mercedes Arias, directora de la entidad, señala que los problemas de aparcamiento en el ferial ocurren todos los años a la entrada y a la salida de los llanos porque «no hay fluidez».

El aparcamiento tiene un coste de dos euros, en concepto de donación, que está destinado en primer lugar para liquidar las nóminas de los trabajadores, que no todos años son los mismos porque la idea es que todo el mundo pueda tener la oportunidad de iniciarse en el mundo laboral, y el dinero que sobra es para la compra de los alimentos que se ponen a disposición de las familias más necesitadas en el supermercado social del economato.

Ahora todas las miradas están puestas en el fin de semana grande de la feria, sobre todo en la noche de San Juan, ya que se prevé que los aparcamientos vuelvan a llenarse con el concierto de Hombres G. Lo mismo puede ocurrir el sábado con la actuación de Mikel Erentxun.

Si se diera el caso, la única solución posible sería que los asistentes al ferial tuvieran que estacionar sus vehículos en los aparcamientos del centro comercial ‘El Faro’ tal y como ocurrió la pasada semana los días que hubo gran afluencia de público, como fue el sábado en el concierto de Galván Real.