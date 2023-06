Las altas temperaturas y calles prácticamente vacías marcaron el inicio de la semana en el recinto ferial.

Los que se atrevieron a ir ayer al mediodía a Caya a celebrar las fiestas de la ciudad estaban resguardados en las casetas, al cobijo del aire acondicionado que paliaba el bochorno ambiental.

De 14 casetas licitadas en el ferial, apenas 5 de ellas están abiertas para ofrecer las tradicionales comidas de amigos y empresas. Enrique Moreno, camarero de ‘La Voltereta’ decía que este año se está presentando mucho mejor que los anteriores para los caseteros como él, ya que estaban dando bastante más servicios de comidas que los que esperaban en un principio. «Llevamos 25 años con la caseta y la verdad que este año está siendo mejor que los anteriores, aunque todavía queda mucha feria por delante», explicó. Del mismo modo lamentó que desde los organismos públicos no se fomente más el servicio de comidas en la feria de San Juan «pienso que el ayuntamiento se debería poner a trabajar desde que acabe la feria de este año para animar un poco las mediodías, ya que nos benefician mucho, además no podemos estar esperando hasta que llegue la hora de las copas, entonces la feria no nos sale rentable », sentenció.

Al igual que Enrique, otros caseteros, como Carmen Vergel, miembro del catering que realiza los servicios en ‘La bienpagá’, están de acuerdo en que a las comidas de la feria les hace falta un empuje, aunque también es verdad que la situación actual les beneficia mucho, ya que «casi todos los días, las reservas superan las expectativas y se llena», reconoció. Lo mismo ocurre en ‘Los discípulos en el rincón del pescaíto’, ya que según confirmó Estela Rodríguez, el lleno cada día es absoluto «tenemos todos las jornadas completas, con casi 90 reservas».

«Ojalá tuviéramos más reservas y nos matásemos a trabajar», apuntó Natalia García

Pero este año también hay caseteros que se han unido por primera vez a la aventura feriante de las mediodías, es el caso de la caseta del ‘Templo de los arroces’ a los que les gustaría también que hubiese más reservas. «Ojalá tuviéramos más mesas y así nos matásemos a trabajar, pero no nos podemos quejar», esto decía Natalia García, camarera de la caseta y que mencionaba la situación alejada de la caseta como el motivo principal de la escasez de afluencia.

Por otro lado, las casetas de discoteca, como ‘El espino’; ‘Jaleo’; o ‘Martinica bonita’, coinciden en que la feria por la tarde es un éxito porque a medida que van avanzando las horas se van llenando poco a poco.

Los propios pacenses también demandan que se fomente este modelo de feria. Mari Ángeles Márquez comentó que le gustaría que las calles estuviesen más llenas y hubiese más gente disfrutando de la feria porque «yo cuando he llegado y he visto la soledad del ferial no sabía ni donde estaba la caseta».