El inicio de la feria no está siendo igual de satisfactorio para todos. Si bien caseteros y feriantes de Caya hacen un balance positivo del primer fin de semana, los hosteleros del Casco Antiguo notan más que nunca la falta de ambiente y de gente en su zona. «La feria en el centro es inexistente. En los últimos años ya ibamos a menos pero este sin duda ha sido el peor», afirma Juli Hurtado, dueño del restaurante El Chozo Extremeño. «¿Qué aliciente tiene alguien para venir al centro? Ninguno, no hay nada atrayente».

Hurtado explica que los hosteleros están esperando la feria «para dar el empujón al mes», pero que no han conseguido nada.

Coincide con él Laura García, gerente del Carmen Gastrobar. «A mi no me ha faltado negocio pero es clientela habitual. ¿Qué ambiente de feria hay? Quedamos cuatro bares que tenemos la osadía de seguir luchando porque el ambiente es cada vez más triste en el corazón de la ciudad. Necesitamos decoración, actividades y que las administraciones se impliquen. Yo llevo once años y os digo que esto se nos muere antes de lo que pensamos», sentencia. En la calle se mezclaba decoración de feria con alguna sin retirar de la celebración de Los Palomos.

El calor no ayudó a que las terrazas estuvieran llenas. El ambiente en las calles durante todo el fin de semana ha sido el mismo, «desolador», decía García. Hurtado remata: «Tengo alguna reserva para cena de entre semana pero es que además la fecha tampoco ayuda al consumo, ¿quién va a salir si tiene que llevar mañana a los niños al colegio?».

En el interior de la Cacharrería, tres amigas compartían su comida de feria. «Es que aquí hay aire acondicionado», decían. «Prefiero el centro pero no como ahora, no hay ambiente. Me obliga a salir en el ferial», explicaba Gloria, que cogió un taxi - tras más de media hora esperando - para continuar la fiesta. «Yo preferiría salir aquí, el año pasado estuve en el río, pero es que apenas hay gente. Aunque las comunicaciones son horrorosas y tardamos mucho en llegar, es la única opción que tenemos». Como ellas, la mayoría de los que durante el fin de semana han visitado del centro. Este fin de semana el ferial ha registrado una afluencia masiva de público, especialmente durante la noche del sábado, según los datos ofrecidos por Cruz Roja. «Quien busque feria, desde luego, al centro no viene», afirma rotunda García.

«Las cajas de los establecimientos, como los farolillos, son escasos», afirman los hosteleros. «Si ha habido feria, habrá sido en el recinto ferial».