«Irme a Madrid fue lo que me impulsó a abrirme más oportunidades en el mundo de la música». El pacense Javi Obamas afirma que era consciente de que en la capital el flamenco no es muy abundante pero que sí que sabía la existencia de gran cantidad de oportunidades que allí le podían surgir. Reconoce que «realmente me vine a estudiar, pero también lo hice sabiendo que, quizás, podría dedicarme a lo que es mi sueño: la música».

La historia de Javi promete. Profesionalmente se dedica al interiorismo, es diseñador, que es lo que ha estudiado. «Trabajé en un estudio hasta hace poco pero ahora soy autónomo». Alega que cuando comenzó a grabar el disco tuvo que tomar esta decisión para poder compaginar la música con su profesión y tener así más flixibilidad horaria. «El interiorismo me encanta, me dedicaría a ello y sería muy feliz, pero es que no puedo renunciar a algo que es mi sueño».

Este músico no se define como una persona que cante flamenco pues, según dice, «un entendido del flamenco nunca diría que lo que yo canto lo es, pero sí que es verdad que la gente a la que le gusta este estilo musical te diría que me expreso de una manera muy flamenca. Yo canto porque me gusta cantar, el flamenco para mi es más lo que yo tengo dentro que algo que haya querido asimilar de fuera».

Hace unos días en la sala ‘Bardot’ de Madrid y de mano de una discográfica de músicos emergentes, Javi presentó su nuevo disco, ‘Espectáculo’, llamado así con la intención de inmortalizar un concepto para que todo el mundo pueda escucharlo cuando quiera. «Me gusta mucho cantar para la gente, sobre todo en directo, por eso no me he atrevido nunca a grabar». A pesar de esa idea, con el tiempo, Javi se dio cuenta de que las personas a las que les gustaba su música no podrían escucharlo de nuevo si no lo hacía. «Se perdía ese hilo que nos une a la gente y a mi», dice. Claudicó. Y grabó. Y lo presentó.

«En el disco he aunado temas ajenos que tienen mucho que ver conmigo y temas propios, siendo la primera vez que los he cantado para un público porque antes me daba mucha vergüenza. Me encantaría que el trabajo se recibiera bien y que, a raíz de ello, me surgieran más oportunidades para poder dedicarme a lo que me hace feliz», confiesa emocionado.

«Yo de lo que más hablo en mis letras es del amor. Tengo que destacar que yo canto por necesidad, para quejarme un poco y para expresarme». Bajo su punto de vista, el arte viene del sufrimiento y el dolor. Él canta al amor, «que es lo que mueve el mundo», a la libertad o a las personas, «pero sobre todo canto al amor que es lo que más me ha hecho tener la necesidad de decir algo», afirma.

«Badajoz para mí es el lugar en el que he nacido, me he criado y de donde son la mayoría de mis mejores amigos y mi familia. Badajoz es mi todo». Afirma rotundo que la ciudad es la representación de su manera de ser. «Yo creo que tengo una forma de expresarme y comportarme muy de Badajoz».

A día de hoy, Javi lamenta no poder volver a su tierra pero sí se plantea trasladarse de forma fija a su ciudad natal una vez que consiga los suficientes medios para subsistir. Este pacense tiene un claro objetivo, capacidad de trabajo y muchas ganas de llevar a Badajoz por bandera allá donde vaya.