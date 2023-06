La actriz Silvia Marsó pisa esta noche las tablas del López de Ayala para representar, junto a sus compañeros, la última función de ‘La Florida’, una obra muy original, pues mezcla la comedia con el drama.

¿Qué significa para ti el mundo del teatro?

Pues el mundo del teatro lo es todo para mi porque llevo desde los 14 años estudiando interpretación. Empecé a trabajar de adolescente y a día de hoy nunca he abandonado las tablas, por lo que el teatro es una forma de vida y de expresión muy enriquecedora para mi.

¿Qué ha significado para ti ‘La Florida’?

Bueno, ‘La Florida’ es una obra que me despertó el interés por lo moderna que es, ya que tiene una forma de describir a los cinco personajes que aparece. Aparentemente es una comedia pero está cargada de reflexión y de muchos matices. El director, Víctor Sánchez eligió una trama policíaca y de intriga que versa sobre unos asesinatos que ocurrieron en unos apartamentos de la costa en pleno invierno. Pero en realidad esto es un pretexto para adentrarnos en cosas más profundas, que aunque tengan notas de humor, tiene un sentido muy critico y hace cuestionar ciertos aspectos de nuestra vida.

¿Te identificas con alguno de los personajes que has interpretado?

Pues sí y no porque normalmente no tienen nada que ver conmigo, pero yo como actriz tengo la obligación de entenderlos y de buscarles la verdad. Entonces, de alguna manera me tengo que poner en su piel y en consecuencia llegas a entenderlos y hacerlos tuyos, de alguna manera es como si los reconocieras.

¿Un director?

Pues no me quedaría solo con uno, ya que todos me han enseñado y aportado algo, desde Andrés Lima o Ignacio García hasta las nuevas generaciones como Víctor Sánchez Rodríguez del que me fascinó su manera de escribir tan moderna y tan actual mezclando géneros y disciplinas como son la comedia, el drama y la música en directo, ya que mi personaje canta en la obra y me pareció muy interesante esta visión del teatro desde la perspectiva de un hombre muy joven.

¿Te quedas con el teatro, o con el cine?

Con los dos. Por un lado me gusta la profundidad con la que se trabaja en el cine porque la cámara recoge el pensamiento más interno del personaje y por otro lado me gusta la fuerza que requiere la interpretación en el teatro porque todo tu cuerpo y alma tienen que estar en el escenario en vivo y en directo.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Estoy realizando una gira por España con ‘Blues & Roots’, un espectáculo multidisciplinar en el que se habla de la historia de la música negra y de toda la lucha por un estilo musical que cambió la sociedad, se convirtió en una música para mover conciencias.

Unas palabras para animar a ver ‘La Florida’

Animo a que los espectadores asistan porque verán un estilo teatral que no han visto nunca. Además es una obra muy original con unos personajes muy atractivos.

Silvia ¿Qué significa para ti venir a Badajoz?

Pues hace mucho tiempo que no voy y me apetece cantidad. Cáceres y Badajoz son dos ciudades que siempre he visitado en mis espectáculos y ahora hacía más de 6 años que no pisaba Extremadura y me da mucha pena porque a mi me gusta mucho ir. Creo que hay mucha afición teatral y espero que no pasen otros tantos de años antes de volver a ir.