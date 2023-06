Un ferial con miles de personas da la bienvenida a San Juan 2023 en Badajoz

Volvió a escucharse el anuncio de ‘chocolatería y churrería Hermanos Pernía’. Volvieron a encenderse las luces, la música, volvió a verse la ilusión de los más pequeños de la casa por montarse siempre «en un cacharrito más» y, por qué no decirlo, volvió incluso alguna que otra tradicional picadura de mosquito. El ferial de Badajoz cobraba vida un año más y lo hacía ‘a reventar’, con miles de pacenses que no querían esperar al segundo día de festejos para celebrar San Juan. «Llevo todo el día portándome bien para que me trajeran», contaba Carlos, un pequeño de 10 años, mientras se descalzaba a los pies de una de las muchas colchonetas.

Aunque la inauguración estaba prevista a las 22.00 horas, alrededor de las 20.00 horas ya funcionaban las atracciones. «Las hemos ido abriendo poco a poco, cuando hemos visto jaleo y buenamente hemos ido pudiendo. Los primeros han encendido a las seis de la tarde», decía uno de los feriantes. Antonio García, dueño de varias atracciones - entre ellas, la noria - se mostraba entusiasmado con el primer día de feria. «La de Badajoz siempre es una feria muy buena, la gente responde. Espero que nos respete el tiempo y tengamos unos buenos días, y más este año que la cosa se alarga un día más». A las 22.30, puntualmente, se encendió la portada de Puerta Palmas y dió comienzo de forma oficial San Juan 2023. Tras pulsar el botón de encendido, un ramo de fuegos artificiales surcaron el cielo de la ciudad durante cuatro minutos, arrancando aplausos de los presentes. También lo hizo el grupo de Coros y Danzas que, como manda la tradición, engalanó la inauguración con su buen hacer. Coincidía que el de ayer era el último día de Francisco Javier Gutiérrez como concejal del ayuntamiento. Tras la inauguración, algo emocionado, confesó que «la estoy viviendo con mucha ilusión, como todos los años que he asistido a este momento siendo concejal, y también con un poco de nostalgia». Hacía memoria Gutiérrez de los años vividos y señalaba que, sorprendentemente, esta ha sido la concejalía que menos tiempo ha tenido en sus manos «y quizá la que más me ha gustado. Me habría gustado estar un tiempo más», dijo. ‘El día del 2x1’ Una de las novedades que se dio a conocer anoche es ‘el día del 2x1’, que se celebrará el próximo domingo 25 para clausurar la feria. «Durante la semana iremos dando tickets y cuando vengan el domingo que viene, si compran un viaje y presentan la tarjetita, le regalamos otro», dice Antonio García. Gutiérrez añade que «ampliar ese último día la feria le da la oportunidad a los niños que durante la semana no hayan podido ir por tener colegio de acercarse. ‘El día del 2x1’ ha sido propuesta de los dueños de las atracciones». Una noche tranquila La primera jornada del operativo de San Juan 2023 en el ferial de Badajoz ha finalizado con un total de 21 asistencias de Cruz Roja, desglosadas en varias heridas accidentales, dos crisis de ansiedad, un síncope y varios traumatismos, entre otros. Tan solo ha sido necesario un traslado a centro sanitario por una sospecha de fractura de mano, por lo que fue derivado para hacerle las correspondientes pruebas. «La noche ha transcurrido con total normalidad y todas las asistencias han sido de carácter leve», afirman desde Cruz Roja. Esta noche empiezan los conciertos en el auditorio del recinto ferial de la mano de Galván Real.