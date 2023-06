Sofía estaba ayer algo disgustada. Lleva cuatro meses en la quinta planta del Hospital Materno Infantil, la de oncohematología, y estaba segura de que le iban a dar el alta. No pudo ser. «Se me ha puesto la piel un poco roja y me tengo que quedar. No estoy triste pero es que tenía muchas ganas de irme a casa», decía muy seria. Su madre, María José, apostillba que «nos quedan bastantes ingresos pero ya vamos por la mitad».

El ánimo de Sofía cambió cuando en la sala escolar de la planta se apagaron las luces y en la pantalla salió Barbie. «Chicos, empieza la peli», llamó por el pasillo Noelia, la maestra del aula hospitalaria. Los pequeños se multiplicaron en la habitación: la sesión de cine acababa de empezar. Este ala del hospital acaba de estrenar ‘un cine’. Tras el último deseo de Javier, El Corte Inglés ha donado un ‘home cinema’ y 80 películas para que los más pequeños dispongan de un rato de evasión cada día. «Ha sido muy emocionante ver sus reacciones, pero también las de sus padres», decía Miguel Luna, responsable de comunicación del centro. «Tras poner la decoración navideña quisimos dar un paso más y traerle algo para todo el año a su sala de actividades. Ha sido gratificante pero también durillo», reconocía Luna. El comienzo de la película convirtió una sala donde escasos minutos antes solo había dos niños en un auténtico hervidero. Niños, padres y personal sanitario querían ver cómo funcionaba ‘el nuevo cine’ del hospital. Álvaro, que apenas unos minutos antes decoraba con purpurina el dibujo de una tortuga, no dudó un momento cuando tuvo que elegir actividad: se levantó, tiró los restos de manualidad al cubo de la basura y se sentó con un enfermero a ver la película. A su lado los padres de Lucas, pacientes, explicaban que en el día de ayer «solo veníamos a un control, pero entre la cantidad de tiempo que ha pasado él aquí - que siente este lugar como ‘casa’ - y ahora la película, ¡a ver cómo nos lo llevamos!», decían mientras el niño negaba con la cabeza ante las peticiones de marcharse. «Un ratito para olvidar» Noelia, la maestra, explica que durante todas las mañanas, los pequeños hacen con ella las tareas con el material que traen del cole. «Como aquí no podemos tener recreos, les digo que si trabajan bien podemos ver un ratito pequeño de película», explica. «El encargado de clase, que es una figura que rota entre los niños, se encarga de poner la fecha en la pizarra. A partir de ahora también será el encargado de elegir la peli». Pepi Arias, supervisora de esta unidad, va un paso más allá y explica que el beneficio no es solo para los más pequeños sino también para sus padres. «Es una oportunidad para disfrutar de poder ver películas en familia, que es algo muy normal en la vida diaria pero muy complicado en los ingresos hospitalarios. A veces, viendo una película con sus padres, se olvidan de dónde están. Esto ayuda a la normalidad». Arias explica que los niños tienen una televisión en cada cuarto pero que este ‘home cinema’, además de aportar nuevas películas que ver, ayuda a que salgan de las habitaciones. María José, la madre de Sofía, lo confirma. «Los niños dan muchas horas en el hospital, esto es fabuloso. Todo lo que sea una distracción y un entretenimiento es más que bienvenido, es muy de agradecer». Volvemos a entrar en la sala y los niños han cambiado. Sofía y Álvaro siguen allí, los padres de Lucas han conseguido llevárselo a casa «porque allí nos está esperando ‘el chico’, que tiene un año», y se han acercado dos niños más. Noelia, la maestra, sabe que las clases tendrían que esperar: aunque ayer era jueves, en la planta de oncohematología se celebraba el día del espectador.