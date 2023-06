Badajoz será el escenario de un acontecimiento de gran magnitud mediática el próximo mes de octubre. Los días 14 y 15 de este mes, la capital pacense acogerá el III Congreso Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, por lo que hinchas y peñistas del conjunto colchonero se desplazarán desde todo el mundo para poder estar presentes en esta cita. Se estima que en torno a medio millar de asistentes llegados desde toda España y también desde países como Uruguay, Polonia, Alemania y Francia podrían acudir a este evento.

El programa de actos no está aún del todo definido, pero se espera que durante la jornada sabatina -14 de octubre- se produzcan jornadas de convivencia y ya se vislumbra un encuentro de veteranos entre viejas leyendas del Badajoz y del Atlético de Madrid para la matinal del domingo -día 15, presumiblemente en el Cívitas Nuevo Vivero. Durante este intenso fin de semana, se prevé la presencia de ilustres rostros colchoneros durante estos dos días, incluida de del presidente del club, Enrique Cerezo.

Este congreso, que vive su tercera edición, se desplazará por primera vez desde tierras madrileñas, ubicación natural del equipo, hasta la localidad pacense, un lugar de gran arraigo con el Atlético: se trata de la segunda provincia con más peñas de España, al tiempo que Extremadura es la segunda región del país que ostenta esta misma condición, en ambos casos solo superados por la comunidad madrileña.

A la presentación del congreso, que ha tenido lugar este jueves en Badajoz, se han desplazado dos leyendas colchoneras como Paulo Futre y Manolo Sánchez. También ha acudido el presidente del grupo Cívitas, Alejandro Ayala, el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, Eduardo Fernández. El teniente de alcalde en funciones del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, fue la representación institucional pacense en ausencia del alcalde en funciones, Ignacio Gragera, que finalmente no pudo acudir al acto.

Un lugar especial

Uno de los grandes atractivos del acto se hizo esperar. Paulo Futre se incorporó más tarde, pero no dejó indiferente a ninguno de los asistentes. El ex futbolista luso, dijo que Badajoz siempre ha sido un lugar especial para él, por sus continuos desplazamientos entre Portugal y Madrid. El propio Futre no descartó su presencia en el encuentro de veteranos aunque fuera «para dar ánimos».

El otro ilustre que ha vestido la elástica del Atlético de Madrid es más asiduo por Extremadura al tratarse de su tierra natal. «Como extremeño y atlético estoy muy orgulloso. Creo que va a ser un éxito. Va a ser un día de fiesta para todos. Se va a respirar los colores rojiblancos. Es un sentimiento que nos une a todos», dijo.

Por su parte, el presidente de la Unión Internacional de Peñas, Eduardo Fernández, se mostró satisfecho por la nueva ubicación del congreso. «Es un orgullo para todos que sea en Badajoz. Siempre ha sido la reserva espiritual fuera de Madrid», declaró.

El presidente de Cívitas, un reconocido colchonero como Alejandro Ayala se mostró ilusionado con que Badajoz sea la sede de este acontecimiento. «Desde que apoyamos al Atlético de Madrid hemos encoontrado un excelente ‘partner’ que puede difundir nuestros valores a la perfección», afirmó.

Cavacasillas puso el foco en el rédito que va a obtener la c apital pacense en muchos ámbitos, gracias a este encuentro de peñas. «Estos eventos dan visibilidad a la ciudad», aseguró.

Paulo Futre: «En Extremadura hay muchos más hinchas colchoneros que madridistas»

Uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos del Atlético de Madrid pasó por Badajoz para estar presente en el acto de presentación del III Congreso Internacional de Peñas. Aunque se demoró casi una hora, apareció pidiendo perdón por no haber podido ser puntual. A renglón seguido, en una de sus primeras afirmaciones dio por sentado los gustos futbolísticos que tienen en la región. «En Extremadura hay muchos más colchoneros que madridistas», aseguró durante su intervención.

En este término, quiso incidir en la importancia que tiene una figura propia de Extremadura, como es Manolo Sánchez, también presente en el ac to. «Fue mi compañero de habitación. Hacíamos una pareja brutal. Éramos temidos por las defensas», dijo mientras rememoraba anécdotas de su etapa en común en el Vicente Calderón.

Respecto a la importancia que tiene su figura para el mundo atlético, puso el acento en su llegada, donde fue clave la apuesta que Jesús Gil hizo por él. «He sido el mejor jugador de Europa. Ganamos la final contra el Bayern. Si hubiera ido al Inter, la Juve o el Madrid, hubiera sido uno más. Y creo que estoy en el corazón de todos los atléticos generación tras generación. Es algo increíble», comentó.

Respecto al evento de octubre prevé que «va a ser una fiesta colchonera en Badajoz».