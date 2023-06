El actor Santi Rodríguez llega mañana a Badajoz, día en el que se inaugura la feria de San Juan. A las 21.00 horas levantará el telón del López de Ayala con ‘Espíritu’, una - contra todo pronóstico - vitalista obra de teatro.

- Primero presentaste ‘Infarto: ¡no vayas a la luz!’ y ahora ‘Espíritu’. No se puede decir que no tengas clara la línea.

- Me la marca lo que me va pasando en la vida. Reacciono a todo con humor y optimismo y lo traduzo en obras de teatro. Mi infarto fue un antes y un después en mi carrera, me reordenó las prioridades.

- ¿Es ‘Espítritu’ un drama personal disfrazado de comedia?

- Es una comedia que intenta estar disfrazada de drama. Intento darle seriedad a algo pero es que yo me lo tomo todo con humor, hasta el tema de la muerte. Quizá sí pueda ser tal cual tú lo has definido.

- ¿Qué encontraremos en la obra?

- ‘Espíritu’ es la historia de una persona que ha muerto y no lo sabe. Es una expresión de la vida, se trata de poner en guardia al espectador para que haga algo que todos sabemos pero nadie hace: aprovechar la vida, que se nos pasa volando. Desperdiciamos el tiempo, que es la cosa más valiosa que tenemos. ‘Espíritu’ trata de ser un recordatorio de esto.

- Lanzas un mensaje que para ti es trascendental escondido entre la risa, entonces.

- Totalmente. Con el infarto comprobé cómo podía compatibilizar algo muy serio como lo que me pasó con el buen humor. Con eso hice recapacitar a mucha gente: nos ha pasado algo desagradable pero tenemos una segunda oportunidad. No tengamos miedo a la muerte, tengamosla en cuenta. Aprovechemos la vida hasta que ella llegue. Vamos a preocuparnos de disfrutar hoy, ¡digamos ‘te quiero’!. No hace falta que te de un infarto para que tengas esto en cuenta: la pandemia también nos ha dado un aviso de que la vida es fugaz y ahora le damos valor a cosas cotidianas como un abrazo. Todo esto es ‘Espíritu’.

- Santi, en esta obra te lanzas a improvisar con el público presente en la sala. ¿Por qué?

- Por respeto a ellos. Cada vez que hago un montaje nuevo intento añadir algo más, hacerlo más completo y más difícil que el anterior. Tengo que poner de mi parte para que el público no vea siempre al mismoSanti. La interacción con el público es una de las novedades de esta obra, no la única, y da momentos más maravillosos e hilarantes.

- Te habrá pasado de todo.

- Me han soltado barbaridades. Imagínate, le pregunto a un hombre en un teatro que a qué se dedica y resulta que es enterrador. ¡Había venido a ver la obra siendo enterrador! Me dijo «yo trabajo con gente como tú». Ese tipo de cosas dan vidilla a la representación de cada noche.

- Santi, has sido actor de televisión, de teatro, productor y escritor de obras. ¿Qué te queda por hacer en la vida artística?

- Pues estoy preparando una conferencia que me tiene muy ilusionado, quiero compartir mi experiencia para mejorar la calidad de vida a nivel emocional de la gente. También estoy escribiendo un libro, aunque con esto siento más ‘el síndrome del impostor’. Yo siempre he escrito pero para trasmitirlo de viva voz. Ambas cosas me tienen muy feliz, y también un proyecto que tengo con el que quiero revitalizar la comedia griega. No quiero contar mucho, pero no paro. A veces la gente, como no me ve en la tele, me dice «ahora no estás haciendo nada». Pues mira, estoy haciendo más que nunca.