Mañana jueves, 15 de junio, tendrá lugar en el salón de actos del MEIAC la presentación de la última novela gráfica de Fermín Solís, ‘Elia’.

A su vez, el Museo de Arte Contemporáneo acoge en estos días la exposición sobre la trayectoria como dibujante del autor. En la presentación, este conversará con la escritora, Anabel Rodríguez.

Fermín Solís nació en Madroñera en 1972, es historietista e ilustrador. Sus primeras páginas se publicaron en los fanzines Subterfuge y Cabezabajo, a las que siguieron obras de más largo aliento, de entre las que destaca el ciclo protagonizado por su alter ego Martín Mostaza: Los días más largos (2003; le valió el Premio al Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2004), El año que vimos nevar (2005) y Mi organismo en obras (2011). Fermín Solís se consolidó como uno de los autores españoles con más proyección de futuro e internacional con la publicación de la novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas (2008), finalista del Premio Nacional de Cómic y reeditada en color en 2019. Tras dedicarse durante casi una década al libro infantil –es autor de las colecciones de cómic «Astro-Ratón y bombillita» y «La Tribu Chatarra», y también de las novelas de la serie «Harry y Cerdon»–, así como a la ficción literaria –con la novela de aprendizaje Algún día dejaremos de hacer sombra (2021)– ha regresado plenamente a la novela gráfica para adultos en años recientes, con Medea a la deriva (2021), en la que una princesa maga de la Cólquida, que fue esposa de Jasón y mató a sus hijos por desamor, tuvo que huir de Corinto, Atenas y Asia Menor, acosada por humanos y dioses, objeto de la furia de Zeus, va a la deriva en un enorme bloque de hielo que mengua día a día, camino de un destino desconocido. Pero esta no es su única angustia: es un ser inmortal y no puede morir, ni por su propia mano.

Ahora, publica su última novela gráfica, ‘Elia’ que tiene como protagonista a una joven escritora que sufre un revés sentimental cuando su amante le confiesa que no abandonará a su familia. Decide entonces poner tierra de por medio y mudarse a una vieja casa en un pequeño pueblo de Galicia donde no hay un solo habitante que no sea bien peculiar. Uno de los muchos descubrimientos que Elia hará es que tiene cierto don para ayudar a sus vecinas. Todo sería perfecto si tuviera la clave para saber cómo enderezar también su vida.

Por otro lado, uno de sus primeros éxitos fue ‘Martín Mostaza’, que es el personaje con el que el artista comenzó a triunfar en el mundo del cómic.

Sus libros se han traducido y publicado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.