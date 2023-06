Lo que la experiencia municipal ha unido que no lo separen unas siglas políticas antagónicas. El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este miércoles su último pleno, de trámite, para la aprobación de actas y ha sido en esta sesión cuando todos los grupos políticos han olvidado las rencillas de las que han hecho gala a lo largo del mandato que concluye y se han despedido deseándose la mejor de las suertes a los que se quedan y a los que se marchan. El roce hace el cariño y eso es lo que parece haber ocurrido en la corporación municipal pacense. Tanto que al concluir la sesión, el alcalde en funciones, Ignacio Gragera, ha dejado la puerta abierta a continuar la relación que ha echado raíces estos cuatro años. «Badajoz es grande pero si uno hace por encontrarse, se encuentra».

Aunque no estaba previsto, el alcalde ha invidado a todos los portavoces a tomar la palabra a modo de despedida. El socialista, Ricardo Cabezas, que hasta esta mañana no había vuelto a aparecer públicamente tras los malos resultados electorales del 28-M, que han restado a su grupo dos concejales, ha intervenido para desear «a los que no repiten que les vaya muy bien en sus vidas» y ha aprovechado para pedir disculpas. «Si en algún momento ha habido alguna tensión o alguien se ha podido sentir mal en lo personal por alguna intervención que haya salido de esta bancada, decirles que formaba parte de la crítica política». No se ha quedado ahí, sino que ha deseado para el próximo mandato «muchísima suerte al partido elegido porque su suerte será la de toda la ciudad, estaremos vigilantes y ejerciendo la labor de control».

La que de verdad se despedía era Erika Cadenas, portavoz de Unidas Podemos, formación que no ha obtenido representación municipal. Había llegado al ayuntamiento repartiendo abrazos y agradecimientos. «Ha sido un honor poder representar a los vecinos de esta ciudad que amo tanto», dijo. Aunque reconoció que ha vivido «momentos muy difíciles y duros», también los ha habido «buenos», señaló y defendió la labor realizada por su grupo, que ha permitido ayudar a muchos colectivos. A los que como ella se van les deseó «la mayor de las suertes» y a aquellos que van a gobernar, como comentó en privado al alcalde, «que puedan sacar la fuerza para gestionar lo que es de todos pensando en el bien común y hacerlo con honestidad y buscando siempre la justicia para la mayoría». Cadenas anunció que seguirán «en la calle, en los barrios y en las plazas luchando por que los vecinos de Badajoz tengan vidas dignas».

Tampoco seguirán Lara Montero de Espinosa, de Ciudadanos, ni Antonio Cavacasillas, del PP, que aunque tomará posesión este sábado, dejará el ayuntamiento porque encabeza la candidatura de su partido al Congreso de los Diputados. Ambos solo han estado una legislatura. Montero de Espinosa no olvidó dar las gracias a la oposición, en lo que coincidió con Cavacasillas. «La verdad es que el trato conmigo ha sido muy positivo», remarcó. Tirando de humor, el exconcejal de Vox, Alejandro Vélez, que tampoco seguirá en el ayuntamiento, quiso subrayar que aunque los inicios fueron distintos, lo importante es cómo ha acabado: «muy bien con todos». Incluso con aquellos con los que «nos tirábamos los trastos» y sin embargo ahora «podemos hablar tranquilamente», hasta con la prensa. A partir de ahora «espero que no me necesitéis profesionalmente en mi centro de trabajo, aunque nunca se sabe», bromeó. Hay que recordar que Vélez es funcionario de prisiones. «Si tenéis algún problema, ya sabéis dónde estoy».