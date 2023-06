Pilar vive en el Casco Antiguo y durante más de dos meses ha ido, de la mano de sus dos hijos, «a ver si ya han abierto los columpios del parque nuevo». Ya se han dado por vencidos.

Las familias con niños pequeños del Casco Antiguo están cansadas de esperar la apertura del nuevo parque de la Alcazaba. «Lleva terminado dos meses y medio, desde bastante antes de Semana Santa, solo a falta de que pongan el suelo de caucho. Es un sufrimiento para los niños ver el parque nuevecito y no poder entrar. Se quedan a diario con las ganas de poder disfrutarlo», explica Sonia Rivera, madre de dos pequeños. Más de una veintena de familias repiten el discurso. «Es vergonzoso», afirman.

Estos vecinos del barrio explican que hay dos parques «que se podrían considerar cercanos»: el de la plaza de la Soledad y el del parque de la Legión. «Uno no está preparado ni para muchos niños ni para los que son algo mayores. El otro ya está más lejos, no está realmente en el Casco Antiguo», dicen. La única alternativa es subir a la Alcazaba y jugar en la antigua zona de juegos, la que está justo frente al gran castillo, «pero ya no lo quieren, claro. Solo están con el nuevo parque en la cabeza».

Es el caso de Iván y Oliver Contador, de cinco años. «Nos dicen que tenemos que esperar a que haya un suelo más blando pero es que tenemos muchas ganas de jugar».

Un acto reivindicativo

Hay familias que ya han utilizado las instalaciones. «Te cansas de subir con los niños y ver cómo se pegan a las rejas pidiéndote permiso para jugar. Sabemos que está mal y no lo recomendamos, pero esto para nosotros es un acto de rebeldía», dice Luis Pacheco, y remata con «un acto de rebeldía medido, porque soy padre y nunca voy a hacer nada que perjudique a mis hijos». Algunas familias presentes muestran el hueco que se ha abierto entre las vallas debido al paso del tiempo, «era como una entrada que había que utilizar. Al fin y al cabo solo le falta el suelo, la estructura es segura. Podemos lidiar con una rodilla pelada, nosotros siempre hemos jugado así», dicen.

Estos vecinos hablan de «trato diferenciado» en cuanto a aperturas de parques se refiere. «Lo que a nosotros nos duele es ver cómo siempre nos quedamos para atrás. Ya sea por azar o por mala planificación, siempre nos toca a nosotros. Yo voy al galeón de San Roque, a Pardaleras con su nueva pista de fútbol y sus dos zonas diferenciadas por edad, a los Alféreces con esos toldos... y veo que nosotros, que hemos peleado muchos años por tener zonas infantiles en el Casco Antiguo, tenemos a nuestros hijos castigados durante meses a observar un castillo maravilloso desde detrás de una valla y con el miedo de que a esto le queden más de dos meses, con eso de que ahora hay que formar ayuntamiento y los concejales tienen que tomar posesión de su cargo», añade Luis.

Trámites administrativos

Consultado el consistorio pacense, afirman que la apertura de este parque está «a la espera de un trámite administrativo», una modificación del contrato del suelo de caucho necesario para terminar el parque, y añaden que no pueden decir una fecha de inauguración concreta «pero será relativamente rápida».