Homenaje al maestro de maestros. El exmatador de toros Luis Reina (Almendralejo, 1958) recibió este domingo el VIII Premio Ecuextre en reconocimiento a su labor como director artístico de la Escuela Taurina de Badajoz desde su fundación hace ya 25 años. Lo recogió con orgullo y lo quiso compartir con «todos los aficionados de Extremadura».

Reina puso en valor la importancia de la Escuela Taurina de Badajoz, con la que Extremadura ha conseguido gran «peso» en el mundo del toro, y en la que, dijo, han dado sus primeros «pasos y pases» toreros que han triunfado y otros que no lo han logrado, pero que han seguido ligados al sector. De todos ellos se mostró orgulloso. «Todo el que entra no sale figura, pero no es un tiempo baldío para ninguno por el aprendizaje y la formación que se llevan», aseguró.

Sus enseñanzas las han seguido Perera, Talavante, Ginés Marín o José Garrido. Se congratula de ello, pero también de los chavales que están empezando, «porque son el futuro y tenemos que estar muy agradecidos de que quieran ser toreros. Nosotros estamos para ayudarlos en un mundo tan complicado», aseguró.

Casi no habló de sí mismo al recoger su premio y al preguntarle con qué se queda de estos 25 años, lo tiene claro: «lo que he aprendido de mis alumnos». A la humildad de la que hizo gala Reina se refirió Fernando Esperilla, cronista taurino y presidente de la plaza de toros de Almendralejo, al realizar una semblanza del homenajeado, de quien también recordó sus triunfos, sus tardes en Las Ventas, en los cosos de su localidad natal y Pardaleras y los naturales largos y las tres orejas -«que pudieron ser cuatro»- que cortó en la plaza de toros de Badajoz en el año 1989, con astados de Vitorino.

Acompañado por familiares, amigos, algunos de sus alumnos, además del diputado del patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, Ramón Ropero, y la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, que fue la encargada de entregarle el premio, Luis Reina volvió a salir por la puerta grande, esta vez de Ecuextre.

Este reconocimiento le llega cuando casi está pensando en la jubilación y, según confesó ayer con humor, hace que se replantee si ha llegado el momento de su merecido descanso. Decida lo que decida, es que quien lo releve sigan «engrandeciendo» la escuela y, por ende, el mundo del toro en Extremadura. «Mientras haya toros habrá toreros y mientras haya aficionados habrá fiesta», dijo.

Bolsín

Tras el acto, el director de la Escuela Taurina bajó a la plaza de toros portátil para darle las últimas indicaciones a los seis alumnos que participaron en el I Bolsín Taurino Ecuextre, organizado para conmemorar el cuarto de siglo de la escuela taurina. El ganador fue Julio Méndez; el segundo Tomás Bastos; y el tercero, Manuel León. A todos ellos minutos antes, Esperilla les había aconsejado que aprendiesen de su maestro «sus técnicas toreras, sus modales, su respeto y la humildad de los grandes».