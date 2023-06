Isabel Obreo (Villar del Rey, 1991) es una extremeña apasionada de las manualidades. Ya desde pequeña creaba sus propios muebles de madera a tamaño real, pero al iniciar sus estudios de Ingeniería en Sevilla aparcó su afición, que recuperó durante la pandemia. «Tuve mucho tiempo para pensar», reconoce. Eso la llevó dar un giro radical a su vida. «Dejé mi trabajo como ingeniera y me alquilé un local pequeñito debajo de mi casa en Sevilla». Con pequeñas máquinas de trabajo y muchos tutoriales de You Tube (porque es autodidacta), puso en marcha Laal, un taller creativo de madera de muebles artesanales que con el tiempo ha trasladado a Badajoz, a una de las calles aledañas al parque de Las Américas.

Cada mueble o pieza que sale de su taller es «único», por él mismo y porque solo trabaja por encargo. «No fabrico por fabricar y voy exponiendo por si alguien se enamora de ellos. No me parece sostenible hacerlo de otra manera en el momento en el que nos encontramos», explica Obreo.

También es especial en Laal el trato con el cliente. «Siempre he pretendido que este proyecto sea algo muy cercano. Ya no es habitual encontrarse una carpintería en una calle peatonal al lado de un parque infantil. No tienes que irte a un polígono y entrar en una nave, que es algo frío. Se trata más de sentimientos, algo que reflejo muchísimo en los productos, y que luego el cliente siempre termina apreciando de una manera u otra», afirma.

Laal es un pequeño negocio fruto de los sueños de una pacense. Isabel cuenta que siempre ha tenido «ilusión» por emprender y crecer en su tierra, porque, además, quiere estar cerca de su familia. «En estos meses he notado mucho ese calor humano», asegura.

Isabel trabaja sola en el taller, aunque cuando su marido tiene tiempo libre la suele ayudar. Al preguntarle si se ha sentido alguna vez prejuzgada por ser mujer y llevar las riendas de su negocio asegura que sí. «Quizás ahora un poco menos, pero cuando empecé muchísimo. He recibido comentarios desagradables de todo tipo. A veces me preguntan que dónde está el encargado, y si está aquí mi marido van directamente a él en vez de a mí», asegura.

El nombre que ha elegido para su taller no es arbitrario. «Laal es un término hindú que significa rojo, mi color favorito. Esta cultura me llamaba mucho la atención por su colorido y arquitectura, así que empecé a indagar con el idioma y encontré esta palabra, que a nivel de identidad gráfica me cuadraba mucho, porque es fácil de recordar», concluye. H