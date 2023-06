Un grupo de familias cuyos hijos se han quedado sin plaza en los colegios concertados Nuestra Señora del Carmen (Maristas) y Sagrada Familia (Josefinas) de Badajoz recurrirán a los tribunales si la Consejería de Educación no atiende su demanda de aumentar la ratio en las aulas de 3 años en ambos centros, para que puedan matricular a los niños en que eligieron como primera opción en sus solicitudes.

Los afectados ya han contratado los servicios de un abogado, que está preparando un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Secretaría General de Educación que rebaja la ratio de 25 a 23 niños por aula para el próximo curso, ya que consideran que se anunció y publicó a destiempo, cuando las familias ya habían visitado los colegios y se les informó de que las vacantes disponibles eran 75 y no 66, como finalmente fueron.

En las Josefinas se han quedado fuera 7 alumnos, por lo que sin la bajada de la ratio, hubieran entrado todos. Mientras, en los Maristas no han sido admitidos 11 niños, pero si no se hubiera reducido el número de alumnos por aula, solo dos no habrían conseguido plaza.

Las familias se quejan de que la resolución de Educación se anunció un día antes de que se abrirse el proceso de escolarización el 1 de abril y no se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) hasta el 14 de ese mismo mes, «cuando muchos padres ya habíamos presentado las solicitudes, por lo que nos dejaron en una indefensión total», denuncia Laura García, en nombre de los afectados. El plazo para presentar las solicitudes acabó el 21 de abril.

Con hermanos en el centro

Los padres señalan que se han quedado fuera de ambos centros niños con 10 puntos por domicilio laboral, e, incluso, otros con hermanos matriculados ya en el mismo colegio, como es el caso de dos familias de los Maristas. «Es un trastorno gravísimo para nosotros; se les llena la boca cuando hablan de conciliación, pero a nosotros nos la están dificultando», critica esta madre.

Las familias se han reunido con la delegada provincial de Educación, Olga Luengo, a la que han planteado que, como la consejería anunció que hará en el colegio público de Cerro Gordo, se amplíe la ratio a 25 alumnos por aula en Nuestra Señora del Carmen y Sagrada Familia. Pero la respuesta es que en Cerro Gordo se ha adoptado «medida excepcional», porque que el barrio no cuenta con otros colegios cercanos, lo que no ocurre en el caso de las Josefinas ni los Maristas.

Los afectados han pedido reuniones con la consejera y el secretario general de Educación, pero siguen esperando a que los citen. Fuentes de la consejería, a preguntas de este diario, reiteraron que su postura sigue siendo la misma: «no se va a ampliar la ratio en centros educativas de zonas de escolarización donde hay otros centros con plazas vacantes», aseguraron.

Injusta y arbitraria

Pero las familias, según Laura García, no se van a conformar. Consideran que la actuación de Educación está siendo «arbitraria e injusta», pues se debería tratar de dar soluciones a todos los casos, especialmente, cuando, según aseguran, desde los centros les han comunicado que pueden asumir a estos alumnos «sin ningún problema».

«No nos vamos a estar parados y vamos a luchar, porque no se trata de un capricho», defienden. En este sentido, insisten en que han solicitado plaza para sus hijos en estos colegios porque necesitan conciliar su vida laboral y familiar. «Han bajado la ratio en el último minuto del partido y eso es una jugada muy sucia», reprochan los afectados.