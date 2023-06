Los colores de la bandera LGTBI vuelven a lucir con intensidad en Badajoz. Todo esta listo para que miles de personas se sumen este sábado al gran día de Los Palomos. La fiesta que reivindica la libertad y la diversidad vuelve una edición más a tener dos grandes puntos de referencia: la alcazaba y puerta de Palmas. Un nutrido grupo de operarios se dedicó durante toda la jornada de ayer viernes al montaje de los escenarios, las barras y los aseos públicos, mientras se ultimaban las medidas de seguridad en el entorno.

En la alcazaba, donde actuarán los cabezas de cartel de este año, Vicco (21.00 horas) y Agoney (22.00 horas), se podrá acceder a partir de las cinco de la tarde. Los maestros de ceremonia serán la cantante extremeña Raquel Palma y los influencers de Los Palomos Emi y Patri, A este escenario también se subirán Privam de Camp (17.00 horas), La Mare (18.30 horas), Rocío Roxell (19.30 horas) y Cherry Coke Dj (23.30 horas), para cerrar, como novedad en esta fiesta, con La Verbena de Los Palomos.

En este recinto no está permitido el botellón -Fundación Triángulo, organizadora de la fiesta, contará con varias barras- y habrá controles a la entrada. Si se supera el aforo establecido, 8.000 personas, se cortará el acceso. La calle Suárez de Figueroa y la plaza de San José permanecerán cortadas al tráfico y funcionarán como vías de evacuación.

En el escenario de puerta de Palmas, con Femurosa al cargo de las presentaciones, la música también comenzará a sonar a las cinco de la tarde. Mari Pepi & Luci Bom Dj Set se ocuparán de romper el hielo. Tras ellas, el público podrá bailar con J Barrientos (18.30 horas); Supersexy Soundsystem, que tendrá como artistas invitados a Enri Miller, Yago & Prosav y Lafercasi (20.30 horas); Piterarnao and Don Peipe (22.45 horas); Superstars Dj’s (00.45 horas); y Lady J (1.30 horas), para cerrar la fiesta.

En Entrepuentes también se han instalado barras, pero en esta zona sí está permitido que los asistentes hagan botellón. En esta avenida se han colocado vallas y se ha dejado como vía de evacuación uno de los carriles en dirección al puente de la Universidad. También se cortará el puente de Palmas al paso de peatones por si fuera necesario usarlo como salida de emergencia.

Más de 400 personas, entre agentes de las policías Local y Naciona, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y los más de 40 vigilantes de seguridad privada contratados por Fundación Triángulo, conforman el dispositivo de seguridad de Los Palomos, que prevé congregar entre 25.000 y 30.000 personas. Habrá un puesto médico en la plaza de los Reyes Católicos y un punto de atención sanitaria en la alcazaba.

Lleno en los hoteles

Aunque no es la cita que más huéspedes aporta a los hoteles de la ciudad, contribuye a que la ocupación hotelera sea del 100%. Hace semanas que ya no quedan camas libres en Badajoz, sobre todo por los visitantes de Ecuextre, la Feia del Caballo y el Toro, que se celebra en Ifeba hasta el domingo, y el Mundialito de Fútbol Base. «Es harto imposible encontrar una habitación en la ciudad, a no ser que haya cancelaciones de última hora», reconoce Jesús Clemente, presidente de la Asociación de Hoteles de Badajoz, quien apunta a que incluso hay visitantes que han tenido que alojarse en Elvas porque la oferta hotelera de la capital pacense «se ha quedado corta».

También será un buen fin de semana para la hostelería, especialmente para la del Casco Antiguo, por ser la zona donde se concentra el público y porque sus negocios pueden abrir dos horas más. En algunos establecimientos han colgado banderines con los colores del arcoiris para ambientar y se preparan para una jornada de mucha actividad. En muchos de ellos, se pueden degustar, por último día, las propuestas de la Ruta de la Tapa y la Tarta LGTBI.

Además de los conciertos en la alcazaba y puerta de Palmas, el programa de Los Palomos incluye este sábado una ruta por la obra del pintor, diseñador y escritor Antonio Juez (con inscripción previa); un espectáculo infantil sobre el reciclaje de vidrio en la plaza de la Soledad (12.00 horas); y paseos en kayak por el Guadiana (a las 10.30 y 12.30 horas, en las traseras del Hotel Gran Casino de Extremadura).