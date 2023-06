Solo dos colectivos han presentado alegaciones contra la aprobación de la bandera de Badajoz que se tramita en el ayuntamiento. Han sido el Ateneo de Badajoz y el grupo municipal Unidas Podemos (que ya no tiene representación en el consistorio).

El pasado 31 de marzo, el pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente la propuesta de bandera de Badajoz, de la que la ciudad carece. Cinco meses antes, el mismo diseño había sido rechazado. En este impás, el alcalde, Ignacio Gragera, antes de Ciudadanos, que desde un principio apoyó la bandera elaborada por una comisión de expertos, cambió de partido y el PP tuvo que aceptar la propuesta. El nuevo criterio del PP y PSOE se justificó en la búsqueda de consenso político y social y, puesto que el procedimiento no terminaba ahí, sino que en medio había unas elecciones municipales (las ha habido), sería otra corporación la que aprobará la bandera. El consenso social podía sostenerse en que se abría un plazo de exposición pública para que quien quisiese presentase alegaciones.

El plazo ha terminado y solo dos colectivos han registrado los motivos por los que creen que el diseño propuesto y aprobado inicialmente no puede convertirse en bandera de esta ciudad.

Por un lado, el Ateneo defiende que existe un procedimiento para la aprobación de la bandera recogido en el decreto 309/2007, según el cual debe iniciarse por el alcalde e «ir acompañada de un informe emitido por un profesional experto en la materia», sin que esta titulación haya sido acreditada. El Ateneo señala que el informe fue realizado con posterioridad y presentado por una comisión formada por 5 vocales: tres de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz y dos de Amigos de Badajoz, actuando como secretario el jefe de gabinete de la alcaldía, miembro a su vez de la Cívica, y como presidente «una persona ajena al ámbito local». Según el Ateneo, «ninguno aportó el título o documento acreditativo que previene la norma». Así, «el pretendido experto» que asesoró a la comisión (Miguel Calvo), según el Ateneo, en su web confiesa que es diplomado en Ciencias Religiosas con tres publicaciones sobre heráldica, pero «no acredita título alguno en heráldica ni mucho menos en Vexilología». Esta misma alegación ha sido presentada por Unidas Podemos.

Por otro lado, el Ateneo apunta que consta en el ayuntamiento un informe de 2013 de Pedro Cordero Alvarado, que sí tiene la titulación exigida, que no se ha tenido en cuenta en este procedimiento. Por todo ello, el Ateneo considera que el acuerdo de aprobación inicial de la bandera que modifica el escudo vigente de la ciudad carece de validez «y es nulo de pleno derecho», pide que se reinicie el procedimiento y se cree una comisión de estudio invitando a las asociaciones locales más representativas, entre ellas la Real Sociedad Económica de Amigos del País y el propio Ateneo, además de otras instituciones culturales y la Universidad de Extremadura. También quiere que se tenga en cuenta el informe elaborado por Pedro Cordero.

Voto en contra

Unidas Podemos fue el único que votó en contra cuando se aprobó la bandera. En sus alegaciones, rechaza el procedimiento seguido alegando que no existía paridad de género en la comisión de expertos y que el secretario es miembro de la Cívica, por lo que se convierte en «juez y parte». Echan en falta además la representación de la fundación islámica y del reino Aftasí en el proyecto de bandera, así como reprocha que no haya más propuestas alterativas y no se haya sometido a una consulta popular, como tampoco considera esta formación política que la creación de la bandera sea una demanda ciudadana palpable, más allá «de una vieja petición de un par de asociaciones, que en ningún caso representan a toda una ciudad». Ni existe consenso entre los expertos consultados. Por último, Unidas Podemos cree que deberían haber sido citadas expresamente las asociaciones vecinales durante el periodo de información pública, como establece el decreto que regula el procedimiento, pero no se ha hecho.

Una vez que la propuesta de bandera (rectangular de color carmesí con un león dorado rampante apoyado en una columna plateada y, debajo, ondas plateadas que simbolizan el río Guadiana), las alegaciones deberán resolverse antes de remitir el expediente completo a la Junta de Extremadura, que después volverá al pleno municipal para su aprobación definitiva.