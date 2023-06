Termina la actual legislatura sin que se haya solucionado el traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz . Ni la reubicación definitiva en un ala del Hospital Provincial donde ya estuvo, ni tan siguiera la provisional en un espacio sin uso del mismo edificio donde ahora funciona el centro de salud. Casi cuatro años y medio han transcurrido desde que la Consejería de Sanidad confirmó la necesidad de buscar otro lugar para Los Pinos porque el edificio actual presenta daños estructurales. Ayer, el consejero de Sanidad en funciones, José María Vergeles, informó de un avance en este camino que no parece tener fin, al confirmar que la consejería no solo tiene el visto bueno de la diputación, como propietaria del inmueble, para empezar a actuar en este ala (la que linda con la calle Sor Agustina), sino también por parte de Patrimonio.

Hay que recordar que en el ala del Hospital Provincial donde se va a trasladar el centro de salud también se reubicará la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), que soporta graves problemas de espacio en el palacio de Godoy. La intención del actual gobierno regional es que sea un proyecto conjunto y, para ello, se firmó un protocolo de colaboración entre las consejerías de Educación y de Sanidad, de forma que ésta última es la encargada de licitar la redacción del proyecto y las obras.

Hasta que se habilite el ala del hospital, Sanidad ha previsto una reubicación provisional del centro de salud en el mismo edificio donde está ahora, en Ronda del Pilar, en un espacio vacío donde funcionaban los laboratorios de Salud Pública. El consejero no pudo adelantar ayer la fecha para la reubicación provisional, mientras no culmine el estudio de estabilidad de la estructura del edificio. La consejería tenía previsto, según anunció, terminar este estudio en enero y, si el resultado era favorable, acometería la reforma para desplazar el centro de salud a este nuevo espacio en el primer semestre del año. De momento no hay plazo. «Si vamos a trasladarlo porque hay un problema estructural, no podemos hacerlo a tontas y a locas», señaló. Vergeles apuntó que existen varios condicionantes que dificultan una solución, como son que el traslado debe hacerse a la misma zona de salud, salvo que fuese urgente, y que además el sitio donde se vaya a ubicar debe reunir condiciones estructurales. Tal es la situación que las obras en la ubicación provisional y en la definitiva podrían coincidir en el tiempo, según el consejero. Se sobreentiende que los plazos, claro está, no son los mismos.

La Granadilla

En cuanto a la ampliación de la residencia de mayores de La Granadilla, que está paralizada, el consejero recordó que la Junta resolvió el contrato y «en los próximos días» saldrá a licitación para que se vuelvan a adjudicar los trabajos pendientes. Vergeles comentó que tienen que estudiar qué parte queda por ejecutar, si bien cuentan con que hay un porcentaje importante que ya se ha realizado, que no concretó.