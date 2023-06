No ha esperado a que se acomode de nuevo en el sillón de la alcaldía. El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local de Badajoz, ya ha solicitado una reunión con el aún alcalde en funciones, Ignacio Gragera, para urgirle que se siente a negociar su subida salarial y resuelva un conflicto, que no solo se mantiene, sino que «se va agravando», según advirtió su presidente, Manuel Manzano.

Fue el pasado febrero la última vez que hablaron frente a frente y, aunque se pusieron propuestas sobre la mesa, no se cerró ningún acuerdo. El anterior, que firmaron a tres bandas Aspolobba, el PP y Ciudadanos, partido al que entonces pertenecía Gragera, en marzo de 2022, se quedó en aguas de borrajas cuando los populares, solo cuatro meses después y tras la rebelión del resto de funcionarios reclamando una subida de sueldos para todos, se desmarcó del pacto, que el alcalde siguió defendiendo. La respuesta de la mayoría de plantilla de la Policía Local a este revés fue dejar de hacer servicios extraordinarios voluntarios, posición que mantienen aún.

Gragera, tras su paso a las filas del PP, ya dijo que el incremento acordado para los policías locales era inasumible, al tener que subir las retribuciones un 4% a todos los funcionarios, pero mantuvo su compromiso de mejorar las condiciones salariales a los agentes. Aspolobba apela ahora a su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Badajoz para que cumpla su palabra. «Ya no necesita a nadie y lo que debe tener es voluntad política, que la tenía», recordó Manzano.

Los policías locales esperan una propuesta del equipo de gobierno que haga «justicia» a las competencias y trabajo que desarrollan en una ciudad como Badajoz, con más de 150.000 habitantes, «porque no puede ser que un agente en Olivenza o Alconchel gane más». «Gragera entendía que las funciones no son acordes con los salarios, y lo que le pedimos es que no se esconda ahora», afirmó el representante sindical.

El presidente de Aspolobba señaló que la «precaria» situación en la que se encuentra este servicio exige que no se demore más en el tiempo la negociación. «Lo que queremos es hablar con él y que nos diga cómo va a suplir la falta de policías, porque está claro que no hay».

Desde hace un año, se está recurriendo a los servicios extraordinarios obligatorios (cada agente tiene 5 anuales) para cubrir las actividades que requieren una mayor presencia policial, pero el sindicato advierte de que - además de que se terminarán agotando las horas extra- no se está garantizando este servicio a la ciudadanía. Pone como ejemplo lo ocurrido en el último partido de fútbol del CD Badajoz en casa: «había más de 13.000 espectadores en el Nuevo Vivero y 5 policías locales, cuando se necesitaban 30», aseguró. La situación, según alertó, se volverá a repetir en la fiesta de Los Palomos, el próximo 10 de junio, cuando se han programado 18 servicios extraordinarios, «cuando lo normal serían 40».

Asamblea antes de la feria

Manzano avanzó que Aspolobba convocará una asamblea antes de la feria de San Juan, en la que, en función de si Gragera atiende o no su solicitud de retomar de inmediato las negociaciones, decidirán si vuelven a movilizarse, como ya han hecho en repetidas ocasiones. «No hay más de 95 policías operativos para la ciudad y los poblados, hay sábados y viernes que solo está un coche en la calle y no tenemos grúa. El servicio está peor que nunca y el ayuntamiento debe buscar una solución», reclamó.

Fuentes municipales aseguraron ayer que la intención de Gragera es reunirse con los representantes sindicales de la Policía Local una vez que se constituya la nueva corporación municipal, lo que está previsto para el próximo 17 de junio.

El sindicato no tiene inconveniente a que se abra una negociación conjunta para abordar la subida salarial de todos los funcionarios municipales, lo que tiene claro es que «nosotros no nos vamos a estar callados», dijo Manzano, quien criticó que, pese a las protestas que protagonizaron los trabajadores tras el acuerdo de equiparación salarial de la Policía Local, «los únicos que se van a ver beneficiados en su nóminas son los jefes de servicio».