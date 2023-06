El bloque afectado por la explosión en Badajoz recupera la luz y el agua tras cuatro días

Los vecinos afectados por la explosión de gas butano en el número 1 de la calle Hernando de Soto, en Badajoz, empiezan a ver la luz al final del túnel. Tras cuatro días, todos los pisos del bloque, a excepción de los cuatro que aún no se pueden ocupar por los graves daños y la sobrecarga de escombros, vuelven a tener desde la tarde de este martes agua y electricidad. La falta de estos suministros mantenía a muchas de las familias fuera de sus casas y estaba complicando las tareas de limpieza en las viviendas. También funciona ya el ascensor de la escalera derecha, aunque el del ala izquierda, donde se produjo la deflagración, aún está pendiente de reparación.

Tres viviendas, además del piso siniestrado, son inhabitables debido a los graves daños sufridos y a la sobrecarga de escombros y en una cuarta, uno de los dormitorios tampoco puede ser ocupado porque se ha venido abajo parte de la pared, dejándola a la vista desde el exterior. Está previsto que el miércoles comiencen los trabajos para retirar los ripios de los pisos, según les ha comunicado el Ayuntamiento de Badajoz, que también ha confirmado a este medio que la orden se firmaría antes de 48 horas.

Algunos afectados se quejaban de que no se haya colocado protección a la vivienda donde ocurrió la explosión ante la posibilidad de que pudieran producirse caídas de cascotes y que tampoco se hayan limpiado de cristales los alféizares de las ventanas del edificio de enfrente, donde también son visibles los efectos de la onda expansiva.

Muchos vecinos reconocen haber se sentido «abandonados» durante estos cuatro días. «El jueves (cuando tuvo lugar la explosión) todo eran ofrecimientos de ayuda, pero seguimos igual», lamentaban por la mañana. Por ese motivo, anunciaron una concentración por la tarde para visibilizar su situación. Tras recuperar los suministros de agua y luz, se limitaron a mantener una reunión en el portal con el administrador de la comunidad, para que les informara de los pasos que se han dado y decidir los pasos siguientes para tratar de recuperar la normalidad cuanto antes.

Altercado

Cuando se encontraban reunidos han llegado tres personas que, según los residentes, ‘okupan’ un piso en la segunda planta, la misma donde tuvo lugar la deflagración. Han intentado impedirles el paso al edificio y se vivieron momentos de tensión, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Desde el pasado jueves, hay familias que se han alojado en casas de familiares y otras que han sido realojadas por el ayuntamiento en un hotel, donde ya no queda ninguna, según han confirmado fuentes municipales. Ante la incertidumbre de cuándo podrían regresar a sus viviendas, en algún caso, han buscado alquiler para unas semanas o un mes, «pero no hay nada, nadie te alquila por tan poco tiempo», han explicado.

«Hoy hemos avanzado bastante, pero el fin de semana hemos estado muy nerviosos», ha contado Lola Merino. Como ella, los vecinos del número 1 de Hernando de Soto estaban pendientes de disponer de los suministros básicos para poner en orden sus casas. El humo -cuyo olor sigue siendo intenso en el interior del edificio e incluso percibe incluso desde la calle- ha dejado su huella por todo el bloque.

Lo que más ha preocupado a los vecinos desde el día siguiente de la explosión era no tener información ni certezas de cuándo podrían volver a sus hogares. Cada uno ha contactado con su seguro particular, pero los trámites para resolver los problemas que afectaban a todas la comunidad les parecían muy lentos, lo que ha hecho que muchos se hayan desesperado. Endesa explicó ayer que no el servicio no se ha podido restablecer antes porque se necesitaba un margen para evaluar los daños en las instalaciones eléctricas.

Intento de robo

Varios vecinos han denunciado que han intentado acceder al menos a una de las viviendas «para robar», por lo que están extremando las medidas de precaución para impedir la entrada de personas ajenas al bloque. La Policía Nacional ha asegurado que no se han producido robos en ninguna vivienda del bloque, pero ha confirmado que se ha interpuesto una denuncia por «daños en el marco de entrada de la puerta» de uno de los pisos.

La Policía Científica continúa con la investigación de los hechos. El informe de identificación de la víctima mortal, José Antonio Carrera, se trasladó al juzgado el pasado viernes por la tarde. Se mantiene como hipótesis principal que la explosión fue presuntamente provocada por el fallecido para quitarse la vida.