Los Palomos celebró ayer el encuentro de familias diversas con actividades «para todas las familias y todas las edades» en el Centro Joven de Badajoz y en la residencia de Fundación CB (Rucab). Era una convocatoria abierta «a todas las familias que apuesten por la diversidad, siguiendo el espíritu de Palomos: diversión y activismo», explicó Teresa Rodríguez, técnico de Fundación Triángulo. La idea de esta cita es que niños y mayores se reencuentren con «familias parecidas a las suyas y otras distintas y que compartan inquietudes y hacer unidad».

Son familias en plural. «Es muy importante esa ‘s’. No podemos cerrar el concepto de familia a un solo modelo, es imposible, solo tenemos que asomarnos a la sociedad para poder ver la riqueza en diversidad que existe en torno a las familias».De ahí que desde Fundación Triángulo «siempre reivindicamos esa ‘s’ final en la que todas las familias estamos representadas y todas cabemos».

Entre las que asistieron estaban la formada por Alicia Antúnez y María del Mar con uno de sus hijos, Mateo, de 8 años. El mayor, de 12, no quiso acudir, por aquello de que ya es mayor. Siempre que han podido han participado en esta actividad «porque es un buen momento para contactar con gente que no vemos habitualmente y este día coincidimos, se ven los niños y viene bien visibilizar». En su opinión, encuentros como el de ayer vienen bien «para que los niños vean que no están solos, que no son los únicos». Porque todavía es necesario «visibilizar». «Va siendo todo más natural pero aún hay gente que se extraña, es un matiz que todavía tienes que hacer, el de yo tengo dos madres». Para esta madre, lo más duro que ha sufrido ha sido un «problemilla» en el colegio por la ausencia de la figura paterna, de un niño con su hijo mayor, aunque se corrigió enseguida. «Fue como un bofetón porque creía que ya no pasaban esas cosas».

Ayer estaban convocadas familias homoparentales, con más o menos niños, las que están compuestas de padre y madre, madres solteras y abuelas que acompañaron a sus nietos. «Me parece muy enriquecedor este intercambio intergeneracional», apuntó Teresa.

Preocupación con Vox

En Fundación Triángulo preocupa en qué se puedan traducir las políticas dirigidas a la familias desde un gobierno regional que integre a Vox. «Sabemos que están en su punto de mira porque Vox tiene muy presente a la familia en singular, pero no vamos a dejar que nos quiten nuestros derechos». Teresa Rodríguez reconoció que las familias homoparentales todavía tienen que enfrentarse a dificultades. «Vamos abriendo paso, cada vez somos más visibles y quiero pensar que se nos respeta más pero aún seguimos viviendo algunos episodios». Porque ¿qué se necesita para formar una familia? «Amor, respeto, cuidados y en el momento en que una persona esté capacitada para eso, no hay que mirar más allá».