Germa Bargeño empezó a entrenar en octubre. "No corría nada y me propuse hacer algo, una carrera de 5 kilómetros, ya estaba en 4 y esto era como un reto personal, tenía que acabar por mí y lo he conseguido. Estoy superorgullosa, entre el peso que tengo y todo". Gema se emociona. Acaba de terminar la prueba 5k en la séptima edición de la VII Carrera de la Diversidad, que ha organizado este domingo Fundación Triángulo junto con Patrocina un Deportista en Badajoz dentro del programa de Los Palomos. Gema ha entrado en la meta con los nietos de Sole, otra que se ha sumado al reto. "Tiene 55 años, se puso a entrenar en noviembre con su hija y al final hemos tirado las unas de las otras (también Regina y Vero) y por narices lo hemos conseguido". Han sido unas campeonas. "Los que no tienen narices son los que se quedan el sillón, si yo tardo una hora en llegar me da igual el tiempo, lo he conseguido y no necesitaba", remata Gema.

Una carrera de retos. También lo ha sido para un grupo de trabajadores de Concentrix, entre ellos Mabel Barrero González, de Olivenza, que además ha conseguido la primera mujer en alcanzar la meta en la carrera de 5 kilómeros. "Estoy muy contenta del tiempo que he logrado. Tanta gente corriendo junta parece que te empuja a ir más rápido, normalmente no corro a esta velocidad y la verdad es que me ha gustado mucho, esto es el comienzo del día, esto sigue", presume Vero, para quien es su primera carrera de Los Palomos. "Era la primera vez y tenía muchas ganas". Todos los componentes del grupo llevan puesta una camiseta naranja fluorescente, rotulada para la ocasión con el mensaje "Love is love' en el pecho y 'Be pround' con el símbolo del puño en la espalda. "Entre unos y otros nos hemos empujado. Somos personas que normalmente no corremos, pero por el motivo de la carrera, del que estamos a favor, venimos a apoyar". Es el primer año que han decidido correr juntos y se han animado mutuamente. A la meta han llegado de la mano Manu y Raúl. Son pareja y corren habitualmente, aunque es la primera vez que lo hacen juntos en Los Palomos. Lo de terminar el recorrido de la mano ha sido un gesto premeditado. Están acostumbrados a practicar deporte acompasados. "Más o menos corremos al mismo ritmo y nos echamos una manita de vez en cuando, cuando uno quiere parar el otro lo anima", comenta Manu, que como Raúl, cree necesaria esta carrera "para que la gente pueda conocer nuestro colectivo y apoyarnos de alguna manera". No han faltado a la cita los Keniatas Pacenses, de los pocos corredores que han acudido con algún símbolo del colectivo LGTBI. Lo han hecho con medias de los colores de la bandera arcoíris. Son un grupo de amigos y han querido "dar un poco de color a la carrera, todos los años intentamos hacerlo". No ha habido muchos corredores que lo hayan hecho. "Nosotros somos más fiestas". La VII Carrera de la Diversidad ha incluido tres recorridos: de 5 kilómetros, de 10 y una caminata, a los que se han inscrito 121, 185 y 35 participantes respectivamente. 341 en total. El ambiente en el parque del Guadiana no puede ser mejor. Deporte y también diversión, gracias al empeño de dos animadoras incansables: Femurosa y Marisol Torres. "Tenemos muy buenas sensaciones, es muy importante la consolidación de esta cita deportiva dentro de Los Palomos, hablar de deportre y de discriminación hacia las personas LGTBI es muy importante y que llevemos siete ediciones aumentando el número de corredores es una noticia, hay muchas carreras en el calendario de la ciudad y que la de la Diversidad se consolide es muy interesante", defiende Hugo Alonso, de Fundación Triángulo.