Roberto Álvarez: «En el López de Ayala entendí lo que es ser actor»

Roberto Álvarez responde al teléfono en los diez minutos de pausa que tiene en la serie en la que está trabajando ahora mismo. «No puedo decirte cuál es, una que está muy de moda en España». Insistimos pero no ‘suelta prenda’, solo nos emplaza a verla en un futuro no muy lejano y confiesa, riéndose, que al otro lado del teléfono «estoy vestido de algo... digamos que llamativo». Antes siquiera de hacerle la primera pregunta se deshace en halagos hacia la actriz pacense Claudia Galán, su compañera de reparto en Equss. «Que nadie falte este sábado a ver la obra, por favor, que Claudia está espectacular y tiene mucha ilusión por actuar en Badajoz», afirma, generoso.

- ¿Es su primera vez en Badajoz?

- Te voy a contar una historia que no sabe nadie. La primera representación de mi vida fue en el López de Ayala. Era ‘Mefistófeles’. No se por qué había un cura en el patio de butacas, era el que nos recibía, lo recuerdo muy bien. Y aquí vino la primera lección laboral de mi vida. Éramos bailarines y yo tenía unas zapatillas rojas para hacer del demonio Mefistófeles. Yo pensé que cuando subiera a un escenario iba a mirar a mis pies e iba a ver unas pezuñas reales, iba a volar de la emoción. Cuando me subí, como digo por primera vez en mi vida, vi que tenía unas zapatillas que eran una porquería. Me pareció vergonzoso y pensé: en este puñetero oficio vas a sudar encima de los escenarios para hacerlo bien.

- ¿Qué va a encontrar la persona que vaya este sábado a ver Equus al López de Ayala?

- Esta obra tiene 40 años pero está de plena actualidad. Tiene, además, uno de los epílogos más hermosos que me han pasado encima de un escenario. La obra entera es de una enorme belleza.

- Su papel ha pasado por las manos de Richard Burton y Anthony Hopkins. ¿Cómo es coger el testigo de estos actores?

- Siento que me meto en unos líos del carajo. Hice ‘El discurso del rey’, luego ‘Intocables’. Todas obras de teatro o películas con referencias de actores de altura. A mi eso realmente me seduce, es un reto. Si no, me canso. No seré yo quien diga que es mi mejor trabajo, pero lo es.

- Su personaje no baja del escenario en 1 hora 40 minutos. ¿Cómo se prepara uno para eso?

Con la puerta abierta a lo que me dijera mi directora, mis comapañeros y el texto. Asustado, inseguro pero sin prejuicios.

- La obra levantó ampollas cuando se estrenó en España porque contiene un desnudo. ¿Sigue causando revuelo?

- En otro sentido. Cuando se estrenó en España estábamos en plena dictadura y el desnudo era semiintegral. Luego fue integral. Ya no causa el mismo efecto pero sí que sigue ocurriendo que el aire se congela en el teatro cuando llega el momento. Es una catarsis con el desnudo humano, es poesía. Esto es un arma de doble filo porque hay obras que lo usan sin necesidad. En esta obra es fundamental, lo que lo convierte en una maravilla. A mi me sobrecoge.

- Confesaba hace unos minutos estar inmerso en una serie de moda, también está de gira con Equus y tiene su propia productora. ¿Cómo es capaz?

- Yo nunca he dejado de trabajar, soy un suertudo. Adoro mi profesión, pero no querría que mis hijos se dedicaran a esto porque genera una frustración importante. El acceso al trabajo es difícil así que yo, que en ese sentido ‘he nacido con el sol en medio del cielo’, tengo que aprovecharlo.