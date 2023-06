Pepe Romero se ha acercado este miércoles a su centro de salud en Badajoz, el de La Paz, y ha recibido en mano una pera. Pepe dejó de fumar a finales de 2020. «Tomé la decisión un poco obligado por una insuficiencia cardíaca». Lo consiguió «rápidamente, por narices». Reconoce que tal vez lo logró porque se agobió y lo lleva «bien, hasta ahora, no quiere decir que no me acuerde y que no tenga ganas». Pepe fumaba casi un paquete diario y en cuanto abandonó el tabaco notó que «mejoró el olfato, recuperé los sabores, la respiración». Por todo ello recomienda a los fumadores que sigan su ejemplo.

Pepe se ha encontrado en su centro de salud con los profesionales sanitarios que estaban al frente de la mesa colocada por la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En la mesa, además de recibir información sobre los perjuicios del tabaquismo y las ventajas de dejar de fumar, como gesto simbólico, los fumadores podían intercambiar un cigarrillo por una fruta. La enfermera residente María del Pilar Claro destaca que esperaba «gente menos colaboradora», pero se acercaron bastantes pacientes, algunos «con la intención de dejarlo y conscientes de lo perjudicial que es el tabaco». Emilio Salguero, médico de familia y voluntario de la Aoex, defiende la necesidad de concienciar a los fumadores para que «lo intenten, aunque sea otra vez, porque cuantos más intentos hagan más probabilidades tienen de conseguirlo» y, si no pueden hacerlo solos, «que pidan ayuda». Al mismo tiempo, se trataba de «concienciar a los profesionales sanitarios para que ayuden a los fumadores. Dejar de fumar solo trae ventajas.«Casi todos los exfumadores, y yo lo soy, consideramos haber dejado el tabaco probablemente la mejor decisión de nuestra vida, porque no hay otra tan importante que no tenga ninguna cruz, solo cara: una carrera supone un esfuerzo, nos casamos y aunque seamos felices, ¿quién no discute con su pareja?.Pero dejar de fumar solo tiene ventajas: económicas, de salud e incluso medioambientales y de ejemplo para los demás». «El tabaco es una auténtica lacra, no es fácil dejarlo, pero todos tenemos que intentar ayudar a los fumadores y ellos dejarse ayudar», recalcó.