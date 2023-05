Son las ‘Giocondas’ del Museo Arqueológico, las piezas que consiguen que la gente visite las instalaciones solo por verlas a ellas. Francisco Javier Heras Mora, director del museo, sonríe ante la afirmación. «Se puede decir que sí, que han llegado y han conseguido lo que ninguna otra pieza, aunque si yo tuviera que compararlas... lo haría con la Dama de Elche: tan perfectas que cuesta creer que sean de verdad».

Los Rostros del Turuñuelo cumplen una semana en Badajoz. Durante estos siete días, 3.181 visitantes han pasado por las instalaciones del Museo Arqueológico para admirarlos. La cifra, que sorprende sabiendo que han sido solo seis días los que la exposición ha estado abierta al público, hace subir como la espuma las del museo: su media de visitantes anual está en la horquilla de los 27.000 visitantes.

Si bien durante los primeros cuatro días (de martes a jueves) hubo «un goteo constante de gente», el fin de semana fue «una auténtica barbaridad, lo nunca visto», decía esta mañana el director del museo. Las colas, que ocupaban gran parte del patio central y la entrada, eran de más de 40 minutos. «Había gente que, de broma, preguntaba si esto era un colegio electoral».

Pilar García y Antonio Velasco forman parte del equipo de seguridad del museo. «La gente ha tenido mucha paciencia para esperar, se agradece, nadie se ha quejado y han hecho su cola», contaban. Para ellos, las piezas son ya ‘algo suyo’. «Estamos muy familiarizados con el yacimiento del Turuñuelo, en muy poco tiempo hemos aprendido mucho». Ambos guardarán en su retina para siempre las miles de reacciones al ver por primera vez este tesoro.

También por primera vez visitaba ayer a la exposición Margarita. «Tengo 84 años y soy una apasionada de la historia. No quería perdérmelo». Margarita llegó desde Solana de los Barros acompañada de su hijo. Arrastraba los pies y se servía de un andador para caminar con autonomía. Le ofrecieron entrar por la puerta de atrás, libre de barreras arquitectónicas, pero Margarita no quería invertir el orden de la exposición y, con arrojo, subió los dos escalones que dan acceso a la sala. También de fuera de Badajoz, desde Los Santos de Maimona, llegaron Eva y Antonio Manuel para «ver este privilegio. No conocíamos el museo así que aprovechamos para verlo entero», explicaba Eva. Francisco Javier Heras reforzaba esta idea. «De eso es de lo que se trata. La exposición es un revulsivo importante para el museo, pero también hay otras actividades. Ahora hay que abrir el museo todo lo que podamos a la ciudad».

El director de museo se muestra especialmente orgulloso de que los rostros hayan conseguido que se hable de historia, de cultura y de arqueología. «Ahora sale en cualquier conversación. Es una gozada ver cómo la gente entra en el debate. Lo que esto ha conseguido es un regalo». Durante los algo más de 60 minutos que permanecemos en el interior de la sala llegan a entrar más de una veintena de personas.

Amigos del museo

Otra de las muestras del interés que desprenden los hallazgos es que, a raíz de su llegada, ha vuelto a echar a andar la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, desaparecida hace 20 años.

«Han sido muchas las personas interesadas y se empezó a mover la iniciativa. Es un proyecto ilusionante. Se van a hacer cosas muy interesantes a través de la asociación, así que todo el que se quiera unir, es bienvenido».