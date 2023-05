El PP recupera la mayoría absoluta en Badajoz con Gragera

Ignacio Gragera, que apareció de la nada política en mayo de 2019 como cabeza de lista de Ciudadanos y que logró convencer al PP para encabezar su candidatura al Ayuntamiento de Badajoz pocos meses antes de las elecciones municipales, ha devuelto a los populares pacenses a la era victoriosa de Miguel Celdrán, a quien no se le escapaba ninguna cita electoral sin mayoría absoluta. Celdrán llegó a tener 17 concejales de los 27 que componen la corporación pacense. Cuando se marchó, su sucesor, Francisco Javier Fragoso, los fue perdiendo en los dos comicios siguientes: ganó en 2011 pero se quedó con 13 y en 2019 bajó a 9.+

Este domingo, Gragera ha hecho palpable el sueño y logró 14 concejales, suficientes para gobernar en solitario los próximos cuatro años. Lo venía diciendo durante la campaña electoral. No quería hablar de pactos poselectorales porque sus cálculos (y sus encuestas) los conducían a la mayoría absoluta incuestionable. Así ha sido. El PP no se equivocó al elegirlo y los fieles y leales votantes de este partido no han tenido en cuenta que haya sido un candidato tránsfuga.

Cara y cruz

El éxito de los populares es la cara de la moneda de la cita electoral y la cruz es la debacle del PSOE, que ha perdido dos concejales y se queda con 10, con los que permanece en la oposición sin posibilidad de recomponerse. Lejos queda el intento de rescatar el distante legado de Manolo Rojas, como han intentado en la campaña electoral. Para su candidato, Ricardo Cabezas, han sido sus terceras elecciones y, según avanzó en una entrevista a este diario, si perdía, sería la última vez que se presentase. Cabezas había disfrutado la campaña con ilusión y una esperanza que parecía real y que anoche se difuminó.

Pero si mal les ha ido a los socialistas en Badajoz, peor, mucho peor, lo han tenido otros. Unidas Podemos deja de tener representación, tras un descenso imparable en el apoyo de los electores. De 3 concejales que obtuvo en 2015 pasó a uno en 2019. Erika Cadenas se quedó sola y ha vuelto a ser su candidata de la coalición. También desaparece de la corporación pacense Ciudadanos, que obtuvo 4 concejales en la anterior cita electoral. No ha sido una legislatura fácil para la formación naranja en Badajoz, a pesar de unos inicios pletóricos, pues logró convencer al PP para repartirse la alcaldía, lo que dio bríos a su candidato, a la sazón, Ignacio Gragera. Tantos bríos que Gragera se cambió de partido y le siguió su compañero de grupo, Carlos Urueña.

El nuevo alcalde ha esperado hasta el 96 % del escrutinio para celebrar con los suyos. «Los vecinos son soberanos, eligen, y esta es una gran noche, ha manifestado sonriente. Entre gritos de «alcalde, alcalde», Gragera ha agradecido los resultados a los ciudadanos y a toda su candidatura. «Hemos sufrido insultos y desprecios, han sido meses muy duros, pero solo miramos hacia delante y hacia la ciudad», afirmó e insistió en que «tenía clara la mayoría absoluta, era el objetivo, lo veíamos posible y así ha sido». El cabeza de lista también ha tenido palabras para María Guardiola, al afirmar que está convencido de que sería una gran noche para el PP regional «y por fin la ciudad y la Junta de Extremadura irán de la mano».

Además del PP, hay otro claro vencedor en estas elecciones municipales en Badajoz: Vox, que de un concejal que obtuvo en 2019 ha pasado a tres, sin apenas mover un dedo. Más si se tiene en cuenta que su único concejal. Alejandro Véléz, abandonó la formación de extrema derecha, se convirtió en no adscrito y aprovechó su experiencia en gestión y en negociaciones para formar un partido local propio, Badajoz 5 Estrellas, que se ha estrellado.

Otro perdedor

Otro indiscutible perdedor ha sido el candidato in extremis de Juntos por Extremadura, Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, que se las veía felices con los resultados que le daban las encuestas. Aspiraba a un concejal que le concedería la llave del gobierno municipal. Los designios de la afición blanquinegra son inescrutables y parece que el sevillano no ha tenido la suficiente fuerza entre quienes aspiran a que el equipo de fútbol no acabe de hundirse.

Que el PP sume otros 4 años a los 28 que lleva en el Ayuntamiento de Badajoz no quiere decir que haya continuidad, pues el equipo de gobierno va a sufrir una obligada renovación, que viene dada por las incorporaciones en la candidatura. De los 14 concejales que conformarán el nuevo grupo popular, solo repiten cuatro:el propio Gragera, Antonio Cavacasillas, Carlos Urueña y Eladio Buzo.

De los 10 del PSOE, solo permanecen otros cuatro: Ricardo Cabezas, Silvia González, Javier Monroy y el sempiterno Pedro Miranda. Regresa a la esfera municipal Sara Durán, que abandonó las tareas locales repescada por la Junta de Extremadura como directora general de Juventud.

Cabezas ha comparecido con gesto serio para felicitar al PP por sus buenos resultados electorales. «Siempre he trasladado el mensaje de tener estabilidad en las instituciones. Al final la ciudadanía ha elegido y ha querido darle la mayoría al PP». Su siguiente pensamiento estuvo dedicado a los miembros de su candidatura, de quienes dijo que «han hecho una campaña excelente y me han estado arropando y apoyando en estos días». Cabezas ha anunciado que «ya haremos los análisis, habrá tiempo de interpretar al electorado», así como que el PSOE seguirá haciendo oposición «coherente y responsable», dejando entrever que su presencia en el partido está asegurada «de momento». «Ahora mismo no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Esto es un partido con sus estructuras, hablaremos con tiempo».