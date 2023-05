Llega a la sede del PP sonriendo. Ignacio Gragera parece más delgado. Es cierto, ha perdido tres kilos. "Me he quitado un peso de encima", bromea. El partido del que ha sido candidato a la alcaldía ha recuperado la mayoría absoluta y gobernará con 14 concejales. Anoche durmió poco, apenas tres horas. La celebración se alargó y después no era capaz de conciliar el sueño. De madrugada contestó muchos mensajes de felicitación, entre los que no han estado los de las candidatas de Ciudadanos, Ángela Roncero, ni de Unidas Podemos, Erika Cadenas, cuyas formaciones no han obtenido representación en la corporación municipal.

-¿Cómo se encuentra?

-Muy feliz, muy satisfecho. Estoy muy contento, la verdad, muy agradecido y muy ilusionado.

-Anoche durmió poco.

-Muy poco. Llegué tarde a casa y las emociones del día y la adrenalina que soltamos todos hicieron que durmiera poco. Estoy aconstumbrado a no dormir mucho y no pasa nada, por un motivo como éste.

-¿Ha recibido muchas felicitaciones? ¿También de sus contrincantes políticos? ¿Alguna que le haya sorprendido?

-No. Generalmente, en política, independientemente del resultado, nos respetamos y nos fecitamos. Casi todos los que tenían que felicitarme lo han hecho.

-¿Entre ellos Ricardo Cabezas?

-Sí. Me llamó por teléfono, me dio la enhorabuena, me deseó suerte y que me fuese bien. Le agradezco la llamada y el reconocimiento.

-¿Y Guillermo Fernández Vara?

-Me ha mandado un mensaje.

-11.663 votos y cinco concejales más que en 2019. ¿Esperaba estos resultados?

-Yo era muy optimista y nosotros sí nos lo creíamos. Puede que haya gente a la que le haya sorprendido, pero no a los que formamos parte de la candidatura, después de haber estado tantos meses trabajando y con una campaña de calle muy cercana. Estamos muy agradecidos porque una cosa son las sensaciones y otra es ver que se cumplen y se hacen realidad. La de anoche fue una noche feliz y esta mañana es una mañana feliz.

-Entiende entonces que haya a quien este resultado le sorprenda.

-Claro, porque no es fácil una mayoría absoluta, atendiendo a las circunstancias de estos meses. No es fácil en general por la fragmentación. Había diez candidatos y conseguir una mayoría absoluta era complicado. Lo hemos logrado. Estamos doblemente satisfechos.

-¿De dónde cree que proceden tantos votos de diferencia?

-De la gente sensata, tranquila, moderada, que no da voces ni insulta, que se levanta todos los días y quiere que la ciudad funcione.

-Pero ¿de qué bolsa han salido?

-Vox ha crecido, Ciudadanos ha desaparecido y de la parte más sensata y moderada del PSOE, que creo que hay gente que ha entendido que no todo en política es enfrentamiento ni confrontación sino también trabajo. Ahí también hemos conseguido crecer.

-¿Está diciendo que hay electores del PSOE que lo han votado?

-Honestamente creo que sí.

-¿Conoce a alguien que lo haya hecho?

-Particularmente conozco a varios. No se pueden desvelar. No han sido muchos pero sí una pequeña bolsa de votantes que no se han visto representados por otras opciones y nosotros hemos sido la mejor candidatura, el mejor proyecto, los mejores perfiles, las mejores personas y eso al final se nota. También el voto de Badajoz Adelante, que se ha visto reducido y hemos sabido captarlo y que se sienta representado por nosotros. En fin, ha sido una suma de todo.

"He sufrido insultos y desprecios todo el rato"

-En sus primeras palabas de anoche dijo que habían sido unos meses muy duros, que ha sufrido insultos y desprecios. ¿Cuándo ha ocurrido?

-Todo el rato.

-¿Qué insultos y qué desprecios?

-Traidor, sinvergüenza, corrupto, transfuga, en fin.

-¿Por parte de quién?

-Por parte de la oposición, en redes sociales y gente anónima que se esconde tras pseudónimos y que cruza líneas rojas. Eso no es bueno para la convivencia ni para la ciudad. Como decía ayer: el trabajo y la ilusión están ahí y ahora toca pensar en positivo y trabajar por la ciudad.

-¿Lo ha pasado mal?

-No ha sido fácil. No es una situación que todo el mundo aguante. Más que por mí, por mi familia, mi mujer, mi madre, mi hermana. No es fácil.

-Ha sido alcalde con cuatro concejales y ahora con mayoría absoluta con 14. Nada que ver.

-Bueno, he sido alcalde con 14 concejales que eran los que formaban el equipo de gobierno. Con cuatro personas no se gobierna una ciudad. Yo he tenido la inmesa suerte de compartir gobierno con mucha gente buena, con la que hemos hecho mucho por Badajoz. Ahora tengo un equipo de 14 personas que van a trabajar por la ciudad.

-Pero no tiene nada que ver. Estaba obligado a negociar continuamente.

-Nada que ver. Es un inmenso privilegio y una inmesa responsabilidad.

-¿Se van a liberar otra vez los 14 concejales?

-No. Queremos hacer otra cosa más pequeña. Ya veremos.

-¿Ve a María Guardiola presidiendo la Junta de Extremadura?

-Sí.

-¿La ve con el apoyo de Vox o con un gesto generoso por parte del PSOE?

-La veo de presidenta y quien quiera que Extremadura cambie y modifique su rumbo y mejore se tiene que sumar a su proyecto.

-¿Ve posible que Fernández Vara le permita gobernar sin que la candidata del PP tenga que apoyarse en Vox?

-No lo sé, eso habría que preguntarle a Guillermo.Yo no estoy en ese despacho.

-Su anterior partido, Ciudadanos, desaparece de la corporación municipal. ¿Cómo lo interpreta?

-Yo lo dije cuando se anunció mi paso al PP: con los proyectos políticos hay que saber qué se quiere y hacia dónde se quiere ir y la gente debe saber por qué te vota. En los últimos tiempos eso no se ha dado y al final la gente decide dar la confianza a otras opciones políticas que sí lo tienen claro.

-Dados los resultados que ha obtenido, habrá votantes de Cs que se han decantado por el PP.

-Habrá de todo, pero parece ser que sí. Muy agradecido a aquellos que en su momento vieron en Cs un proyecto político importante y que ahora confían en nosotros.

-De nuevo se ha comprobado que los partidos locales no arraigan en Badajoz.

-Es complicado. Siempre lo he dicho: soy un firme defensor de la ciudad y creo que nadie me puede dar lecciones de ser pacense. Pero en política es muy importante poder ser influyente y determinante en otros escenarios. Tanto en Mérida con la Junta como en Madrid. Porque las grandes infraestructuras que necesita la ciudad se deciden fuera y el peso político que tengan los partidos políticos en esos centros de decisión es fundamental para traer esas inversiones.

-Unidas Podemos también se queda sin representación.

-Tengo buena relación con Erika Cadenas, pero es una decisión que han tomado los pacenses. Ayer me preguntaban si los vecinos han votado bien. Siempre votan bien.

-El PSOE ha perdido dos concejales. ¿Cuál cree que es el futuro de Ricardo Cabezas?

-Yo no soy quién para pronunciarme sobre eso. Las urnas han hablado y ya está. Nosotros estamos centrados en lo nuestro.

-Mayoría absoluta. No necesita a la oposición. ¿Aun así tenderá la mano a la negociación?

-Sí. Hay cosas fundamentales en la ciudad que está bien que se alcancen con el acuerdo, si no de todos, sí con la gran mayoría. Lo hicimos en los planes de impulso. Teníamos los 14 votos y aún así fuimos a hablar con la oposición para intentar que se sumara. Es una fórmula positiva porque hace que toda la ciudad se vea representada.

-El 23 de julio volvemos a tener elecciones. Pedro Sánchez adelanta las generales. ¿Qué le parece?

-Acaba de hacer un gran estropicio al pueblo español en verano. No sé por qué esta sorpresa de adelanto con un país de vacaciones o pensando en vacaciones, un país que vive del turismo. Es una decisión rara, extrañ y perjudicial para el conjunto de los españoles. El presidente nos está acostumbrando a tomar decisiones raras y extrañas. Esperemos que sea la última.