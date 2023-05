«Enfadado no, estamos cabreados». Así dice encontrarse Manuel Lavado porque este domingo no ha podido votar en su pueblo. A pesar de su malestar ha sido uno de los pocos vecinos de la pedanía pacense de Alcazaba que se han subido al autobús que los ha llevado hasta el poblado cercano de Novelda (distante 10 kilómetros), para poder ejercer su derecho al voto. Por primera vez -algunos recuerdan que ya ocurrió en otra ocasión- no se ha constituido ninguna mesa electoral porque no cumplía el mínimo de 200 electores (son 181). Hubo protestas, recogida de firmas y reclamaciones particulares pero la Junta Electoral Provincial mantuvo la decisión y hoy quienha querido votar, o se ha trasladado por su cuenta, o se ha subidoi al autobús que ha facilitado la Delegación del Gobierno de acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz.

A propuesta de los vecinos se decidieron los horarios de los viajes: a las 9.30, 12.30, 16.30 y 18.30 horas. Ida y vuelta. En los dos últimos no ha subido nadie. En el primero y en el segundo, solo cuatro en cada horario. Ocho en total. Poca demanda. El autobús era de 55 plazas pues había que tener en cuenta que muchos potenciales votantes pudiesen coincidir. 20 minutos de ida y otros tantos de vuelta. El autobús los esperaba hasta que terminasen de introducir sus papeletas. «Han tardado 5 minutos los pobres, les dije que se tomaran un café, ya que habían salido del pueblo, algunos lo han hecho pero otros no», contaba el conductor, José Luengo.

Santi ha sido otro de los vecinos que se subió al autobús de las 12.30 horas, «porque es más cómodo, hemos llegado y al momento para atrás». Sabía que había vecinos que habían votado por correo y otros que se trasladaron en sus coches, «porque yo los he visto llegar». Santi estaá decepcionado, porque sobre todo perjudicaba a las personas mayores. Pero a la vez se muestra conformista con la situación. «Para qué vamos a quejarnos, en los pueblos chicos no tenemos de nada». Aun así, «no me quita el sueño, no hemos sido el único pueblo en el que han quitado la mesa y no hemos tardado nada en ir y venir»..

Manuel fue de los que subió en el primer turno. «Los primeritos», junto a Francisco Barriga, que lamentaba que «son decisiones que se toman y no echan cuenta de estos pueblos pequeños». Ninguno entiende el gasto innecesario del autobús y que en Novelda hubiese una mesa electoral más, en lugar de mantenerla en Alcazaba «y punto en paz». «Si lo hacen para ahorrar, han ahorrado poco». Manuel y Francisco creen que muchos vecinos no fueron a votar «y en las próximas habrá menos». Con ellos conversaba Francisco Naranjo , que no ha votado. Hace años que no lo hace. «Paso olímpicamente de los políticos, son todos iguales, prometen mucho y hacen poco, votaba al principio de la democracia, pero me desengañaron».

Por su cuenta fueron a Novelda Silvia, su marido David y su hermana Jeanette, que compartieron coche. Sabían que había autobuses «toda la mañana» pero prefirieron hacerlo así «porque tengo niños y era más rápido, hemos ido y hemos vuelto en un momento». No les supuso mucho trastorno, «pero si lo hubiese tenido aquí hubiese sido mucho mejor». Era la primera vez «y nos ha molestado tener que desplazarnos a otro pueblo para votar». Silvia recuerda que recogieron firmas y se manifestaron en contra pero no hubo nada que hacer. «Se intentó de todas las maneras posibles y no se pudo», lamenta Jeanette. En su opinión, debido a esta circunstancia «mucha gente no ha ido a votar, creo». A estas familias jóvenes les gusta vivir en Alcazaba. «Pudimos irnos y nos hemos quedado. Para lo chico que es el pueblo, no nos falta de nada, tenemos dos parques para los niños, está bastante bien». A final de año habrá otra cita electoral y no les da tiempo a que la población crezca para recuperar su mesa. «Creo que no, que vamos a seguir igual». Cuando se vaya acercando la fecha, quizá vuelvan a protestar.