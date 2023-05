Los candidatos a la alcaldía de Badajoz han sido madrugadores a la hora de ejercer su derecho a voto. La primera en ponerse en pie y dirigirse a su colegio electoral ha sido la cabeza de lista de Unidas Podemos, Erika Cadenas, en el centro de mayores de San Roque. Casualmente, Javi Pache, que era el candidato de Izquierda Unida y aparece en el segundo puesto de la lista de la coalición, vota en el mismo colegio y ambos han comparecido juntos.

Cadenas ha llegado contenta y radiante, repartiendo saludos a los vecinos y a los policías nacionales encargados de la vigilancia de esta colegio. No llevaba preparados los sobres y los ha recogido allí mismo, en la mesa, sin necesidad de entrar en la cabina, claro está y los ha mostrado con la señal de victoria. Llevaba unos pedientes morados con el símbolo de la mujer y el puño en alto, regalo de una amiga. A la salida, la candidata de Unidas Podemos ha afrontado la jornada "con mucha fuerza y mucha ilusión para atraer el cambio que necesita la ciudad ". Ha aprovechado para hacer un llamamiento a los vecinos de Badajoz para que no se queden en casa. "Lo que ellos piensan, cuenta y su voto cuenta y la voz de las urnas tiene que hablar alto y claro". Además, ha mostrado su agradecimiento a todos los miembros de las mesas electorales, los voluntarios y los policías que velan para que esta jornada transcurra sin percances. "Todo el mundo a votar y a votar valiente". En cuanto a las expectativas de la coalición, Cadena ha reconocido que no manejan encuestas pero "nuestras sensaciones son buenas". "En estos días de campaña en los que hemos tomado el pulso a la calle y a los barrios hemos visto que la gente está cansada de 28 años de políticas siempre para los mismos, abandonando barrios y a la gente y creemos que esta vez sí va a ser posible que haya un gobierno de cambio y de progreso en el Ayuntamiento de Badajoz".

Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales, las de mayo de 2019, aunque el PSOE las ganó en el Ayuntamiento de Badajoz no llegó a gobernar porque obtuvo solo 12 concejales (la mayoría son 14 de los 27 que integran la corporación) y el concejal que consiguió Unidas Podemos no sumaba suficiente.

La convocatoria de Erika Cadenas ha puesto en evidencia el problema del colegio en el que ha ejercido su voto donde, a pesar de ser un centro de mayores, existe un escalón difícil de salvar en la entrada para las personas con problemas de movilidad.

Segundo suplente

Media hora después ha votado el alcalde y candidato del PP, Ignacio Gragera. Lo ha hecho en la parroquia de San José, donde a esa hora se celebraba misa y las declaraciones de Gragera a la prensa estaban causando interferencias, lo que ha provocado que hasta en dos ocasiones los medios de comunicación hayan tenido que reubicarse para el 'canutazo'. En la mesa donde ha votado Gragera está su mujer de interventora y el presidente, Juanma Thovar, era segundo suplente, por lo que cuando esta mañana se ha presentado no contaba con que tendría que quedarse. Ha aparecido con ropa de deporte y sin desayunar y cuál ha sido su sorpresa al comprobar que ni el titular ni el primer suplente han comparecido y ha tenido que quedarse para cumplir con su obligación de buen ciudadano.

Gragera ha celebrado "la fiesta de la democracia" y no ha dudado en pedir el voto para su partido sin disimulo. "Es una oportunidad única para que los pacenses y los extremeños podamos decidir entre dos modelos: el de la unidad, el de sumar, el de los proyectos, pegado a la realidad y por otro lado el modelo del cansancio, de la división, de la discordia y de la crispación y la polarización". El candidato ha dicho que está contento con la campaña que han hecho y con la respuesta por parte de los vecinos. "Incluso sabiendo que hemos hecho las cosas razonablemente bien, no esperábamos tanto cariño durante estos días y tantos ánimos y cercanía". El candidato popular confía en conseguir los objetivos, que no son otros que lograr la mayoría absoluta, que el PP no ha vuelto a repetir desde que se Miguel Celdrán dejó de ser candidato.

A la misma hora que Gragera, con puntualidad británica, Alejandro Vélez, candidato del partido local Badajoz 5 Estrellas, ha ejercido su derecho al voto visiblemente nervioso. Lo ha hecho en el local de la asociación Dow Badajoz, en María Auxiliadora. A las puertas del centro se ha mostrado satisfecho con su campaña electoral y esperanzado con los resultados que pueda deparar el día: “yo quiero ser decisivo”, ha dicho. Lo fue en las anteriores elecciones municipales, con la pequeña diferencia de que hace cuatro años Vélez fue candidato de Vox, partido que consiguió un concejal, que acabó abandonando esta formación para convertirse en concejal no adscrito y después, crear su propio partido. en cuya lista ha incluido además a Juan Antonio Morales, ex del PP y ex de Vox, que ha estado trabajando en el ayuntamiento como asesor de Vélez. Por su parte, el auxiliar del grupo municipal, Antonio Pozo, ex de Vox, ha vuelto a su antiguo partido, el PP, cuya candidatura encabeza en Guadiana.

Cumpleaños de Cabezas

En el día de su cumpleaños, Ricardo Cabezas (cumple 49) ha acudido a votar en compañía de su padre y su madre. “Quiero que también sea el cumpleaños de Badajoz, que esto signifique un nuevo tiempo para la ciudad”, ha dicho, y ha animado a los ciudadanos a ir a votar a pesar de la lluvia para que luego “no haya lamentos”.

Cabezas ha votado en el centro civico del Gurugú, donde sigue censado, a pesar de que vive en la Urbanización Guadiana, porque no se quiere ir del barrio en el que se crió. Cabezas, que había convocado a las 10.30 horas, se ha retrasado algunos minutos por atender a los vecinos que lo paraban para felicitarlo y desearle suerte. Cuando ha votado, la presidenta de la mesa, una chica joven, tras confirmar su voto, le ha deseado suerte. "Ojalá, porque mi suerte será la vuestra", le ha respondido el candidato socialista.

A las 10.30 tambien ha votado Carlos Díaz Donaire, candidato por Badaojz Adelante, en el colegio Enrique Iglesias. Esta formación estuvo a punto de conseguir un concejal en las anteriores elecciones, que finalmente se llevó el PSOE. Hace cuatro años su candidato era Antonio Manzano.

La cabeza de lista de Ciudadanos, Ángela Roncero, que ha votado a las 11.00 horas en el colegio Enrique Segura Covarsí, acompañada del candidato a la Junta, Fernando Baselga, ha asegurado afrontar su primera votación como candidata a la alcaldía “con mucha ilusión”. Al terminar de ejercer su derecho al voto ha denunciado que en un colegio electoral pacense las urnas han aparecido llenas de papeletas de las últimas votaciones “con nombres en las listas del partido de gente que ya no está ni se la espera y que va con otras formaciones”, confirmando después que estas incidencias han sido solucionadas antes de abrir los centros electorales. A preguntas de los medios de comunicación sobre esta posible incidencia, el delegado del Gobieno en Extremadura, Alejandro Mendoza, ha respondido que no tienen constancia de que esto haya ocurrido pero, de haber sucedido, quien lo haya detectado debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona.

Para el ayuntamiento pacense son diez las candidaturas que se presentan. También están Vox con Marcelo Amarilla, Juntos por Extremadura, cuyo candidato es Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, Levanta Badajoz con María del Carmen Flores, y Partido Extremeñista, conJosé Ramón Gamero Pimienta.