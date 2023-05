El hijo de Belén Reja tiene 8 años, autismo y no va al colegio desde hace más de un mes. Los padres del pequeño tomaron esa decisión porque «estar en el centro en el que se encuentra escolarizado ahora mismo no es lo mejor para él». Esta familia está ahora esperando la aprobación de los trámites para el traslado de expediente a Apnaba, «pero no llega. Llevamos así más de un mes, necesitamos que nos lo agilicen», implora esta madre.

Según cuenta Belén, su hijo ha estado escolarizado desde 2019 en un aula específica del CEIP Santo Tomás de Aquino. «El niño ha tenido durante cuatro años a una cuidadora pero el centro no reúne las condiciones que necesita», afirma. «Yo he estado los mismos cuatro año pasando las mañanas en la puerta del colegio para estar preparada por si tenía que entrar, por si el niño necesitaba algo. La situación no podía seguir así».

Tras la última crisis del pequeño, el pasado 24 de abril, Belén decidió no volver a llevarle a clase. «No puede acercarse ni a la puerta de su antiguo cole sin que le de una de sus crisis, no es que no quiera, es que no puedo llevarle a ese centro», explica esta madre.

Tras tomar la decisión, Belén solicitó el traslado de expediente al centro de Apnaba, explica, ya que «allí tendrá cubierta todas sus necesidades». El pequeño ya conoce el centro porque allí va a terapias algunas tardes de la semana. «No es lo que yo querría. Yo quisiera que mi hijo estuviera escolarizado con la mayor normalidad posible aun sabiendo que siempre tendrá que asistir al aula TEA, pero ahora mismo la mejor opción para él es Apnaba porque es donde pueden atenderle». Fue en ese momento en el que los planes de Belén se torcieron. Transcurrido más de un mes, los papeles necesarios aún no están disponibles. «Llevamos muchos días esperando una documentación que no llega». Las jornadas con el niño en casa están siendo difíciles, cuenta, porque tiene además otro hijo de 4 años con el mismo problema. Belén es consciente de que su solicitud de cambio de centro llegó fuera del plazo establecido pero que estima que el suyo debe ser «considerado como caso extraordinario».

La pasada semana, esta madre consiguió reunirse con la Delegada de Educación. «Me explicaron el proceso que están siguiendo». El proceso al que hace mención pasa por, según apunta, la valoración de varios inspectores de educación. «Lo entiendo, pero necesitamos realmente que el proceso se agilice, para nosotros el tiempo es crucial».

El hincapié que Belén hace en este aspecto no es baladí. «Si todos los niños tienen sus tiempos, imagina los que este niño necesita. Para él, un cambio de centro supone un mundo. Cuando ocurra, vamos a necesitar un periodo de adaptación muy grande. No quiero que mi hijo empiece en Apnaba en septiembre y necesite más semanas, después de todo este tiempo en casa, para adaptarse. Sería una pérdida grande de tiempo. Si conseguimos terminar el curso en el nuevo centro, aprovechamos este mes que queda para realizar esta adaptación y en septiembre podrá empezar las clases ‘con todas las de la ley’».

La resolución «se agilizará todo lo posible»

La Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Educación y Empleo, confirma que la pasada semana «la delegada de Educación en Badajoz como la presidente de la comisión de escolarización se han reunido con la madre del alumno, a la que le han explicado el proceso que se ha de seguir». Según indican, la solicitud de traslado tiene registro de entrada en la Delegación provincial de Educación el día 15 de mayo. A día de hoy, la petición está siendo valorada por la comisión de escolarización y«en cuanto se tenga el informe correspondiente y la certeza de que hay plaza disponible en el centro solicitado, la Delegación podrá autorizar el traslado», afirman, así como aseguran que «su resolución se agilizará todo lo posible».

En el horizonte de Belén, un cambio de vida para su pequeño. «Me han dicho que esperan darnos noticias pronto. Ojalá sea verdad, lo necesitamos».