"Mientras las víctimas de violencia machista aumentan cada año, nuestros medios disminuyen". Esta frase lapidaria resume el manifiesto que ayer se leyó en la concentración convocada frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para denunciar la falta de recursos materiales y humanos de la Unidad de Atención a las Familias y Mujer (Ufam), de la Policía Nacional, un servicio que, en la región, está «colapsado».

La manifestación, convocada por Jupol y Csif, reunió a unos 40 agentes y delegados sindicales, que se apostaron al grito de «No estáis solas». A través de su manifiesto, los reunidos denunciaron que llevan «meses de escrito en escrito y de reunión en reunión» con los máximos responsables de Extremadura para comunicarles la falta de medios y de personal de la Ufam en la región. Aseguran que los policías de estas unidades están «desbordados» de trabajo. Lamentan que este problema social no se soluciona con manifestaciones el 25N ni iluminando los edificios públicos de color morado, dicen. «¿Pero qué hacemos el 26, el 27 y el 18 de noviembre, qué hacemos el resto del año?, se preguntan. El año pasado se registraron más de 3.000 en Extremadura por violencia machista en los órganos judiciales. Sin embargo, el número de agentes adscritos a las Ufam sigue siendo el mismo «desde hace años», cuando son los policías los encargados de investigar los delitos y proteger a las víctimas.

Las Ufam se crearon en 2015 para ofrecer una atención integral y personalizada a las víctimas «con personal altamente especializado». Según contó Belén Hurtado, del sindicato Jupol, cada agente protector en Badajoz se encarga del seguimiento de unas 60 víctimas cada año, con las que deben mantener el contacto 24 horas de los 365 días. «Pero eso les debe parecer poco», porque estos policías se están viendo obligados a realizar otras funciones que no tienen nada que ver con su servicio. Tampoco el lugar donde son recibidas las víctimas es el adecuado. Así, los fines de semana son atendidas en la oficina de denuncia porque no está el agente especializado, «con intimidad cero».

Los convocantes denunciaron que este servicio «ha sufrido un detrimento a lo largo de los años y se han dejado de darle la importancia por el que se creó en su momento», señaló Hurtado. Ahora mismo en la región puede haber en plantilla medio centenar de funcionarios. En Badajoz, con 5 agentes protectores, se requerirían «como mínimo» un oficial y dos policías más. Lo que piden los sindicatos, que además echan en falta la supervisión de la Ufam central, es que los responsables de las comisarías se sienten con ellos a analizar la situación.

El delegado del Gobierno, Alejandro Mendoza, no quiso entrar en detalle, si bien reconoció tener conocimiento de «las quejas e inquietudes» de la Ufam, porque tuvo «una pequeña reunión» con representantes sindicales «hace algún tiempo». Según dijo, «nosotros escuchamos, tomamos nota y cuando vemos que hay posibilidades de mejora nos ponemos a trabajar o si son cuestiones organizativas que deben resolver otros foros las transmitimos». En este caso, se limitó a señalar que no existe en este servicio ninguna plaza vacante sin cobertura y la ratio de la región no es diferente al resto de España. «Puedo garantizar que en Extremadura las mujeres están bien atendidas y protegidas y al Gobierno de España nadie le va a dar lecciones sobre la protección a las víctimas de violencia de género», sentenció.