Carmen Covarsí, nieta del famoso pintor pacense Adelardo Covarsí, ha donado al Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) los fondos bibliográficos y hemerográficos de su abuelo. Así, este edificio conservará parte de la memoria del que fue su primer director. Desde que Carmen encontrase esta documentación, hace dos años, ha trabajado mano a mano con el museo para conservarla de la mejor manera posible. Finalmente tomó la decisión de donarla. «Creo que debe estar en un sitio seguro, debidamente conservada y a disposición de toda aquella persona que tenga interés en consultarla o estudiarla», explica Covarsí.

Los fondos donados pueden clasificarse en dos grupos. El primero de ellos es una colección de revistas artísticas ilustradas de la época, como La Esfera, La Gaceta de Bellas Artes, El Diario Ilustrado de ABC o Blanco y Negro, «que reflejaban toda la trayectoria de mi abuelo en las exposiciones nacionales de Bellas Artes en Madrid, en Barcelona y también en países extranjeros». La importancia de la figura de Adelardo Covarsí, señala su nieta, se ha podido conocer a nivel nacional e internacional gracias a estas publicaciones. Por otro lado, se incluyen los catálogos de estas exposiciones nacionales, desde 1904 hasta 1944, y de las internacionales. «Como las de los salones de pintura y escultura de París en 1909 y 1911, los de la Real Academia de Londres de 1920 y la Exposición Nacional de Panamá de 1916», indica Carmen.

De toda la donación, Carmen destaca los tres volúmenes de ‘El Año Artístico’ publicados por el crítico de arte José Francés, porque «se le da gran importancia a la pintura de Covarsí». Los catálogos de las exposiciones extranjeras también tienen relevancia para Carmen.

Al preguntarle si le ha costado desprenderse de los objetos, Covarsí afirma rotundamente. «Para mí tienen un gran valor sentimental ya que siempre me he sentido muy orgullosa de mi abuelo y he valorado mucho su trabajo artístico y también su papel como defensor del patrimonio artístico y cultural», argumenta. Confiesa, eso sí, que su intención es quedarse con una pequeña muestra como recuerdo, pero «todavía no tengo decidido el qué».

Carmen concluye destacando que está «muy feliz» ya que la exposición que ahora mismo se puede ver en el MUBA «está teniendo un gran éxito» y contribuye a que se le dé al pintor «la importancia que se merece». Se puede visitar hasta el día 4 de junio en el MUBA.