Ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas y en Badajoz los candidatos de los principales partidos con opción de gobierno sacan toda su artillería para intentar convencer a los votantes y arremeter contra el otro. Ayer, el socialista Ricardo Cabezas e Ignacio Gragera, del PP, apelaron al voto útil.

Gragera reaccionó tras las declaraciones que realizó Cabezas. El candidato socialista compareció ante la prensa en la plaza de España para pedir el voto a los «avergonzados» del PP y a todos aquellos que no se identifiquen con Ignacio Gragera. «Por el abordaje de Gragera al PP -dijo- hoy quiero aprovechar esta intervención para pedir el voto a los avergonzados del Partido Popular, a todos aquellos que no se identifiquen con este candidato prestado ni con la lista que lleva», señaló Cabezas, que aseguró que hará «lo posible para no defraudarles».

En declaraciones a los medios para hacer un balance de asuntos pendientes a cierre de mandato 2019-2023 y de los programas electorales de PP y Cs, el candidato socialista manifestó que cuando uno concurre a unos comicios, «y además estando gobernando», lo primero que tiene que hacer es balance, ver el grado de cumplimiento y a partir de ahí sacar las nuevas propuestas. Según Cabezas, las medidas incluidas en el programa del PP «van camino de ser infinitas», porque «la imaginación de su candidato es desbordante y se las va inventando sobre la marcha». Al mismo tiempo, dijo que «debiera caérsele la cara de vergüenza pues no hacen lo que dicen ni por aproximación». Cabezas citó un proverbio árabe para describir la situación: «la primera vez que me engañen será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía».

Tras estas declaraciones de Cabezas, el PP hizo públicas otras manifestaciones de Gragera, que ayer no había convocado a la prensa. A través de un comunicado, el candidato popular parecía contestar al socialista cuando apeló al voto útil «porque votar al PP es votar Badajoz», dijo. Frente a ello, Gragera consideró que optar por el candidato socialista es «votar las políticas de Sánchez que han abocado al país, y a Badajoz, a más paro, más pobreza, más inflación y más desastre». Por eso, «el 28M tenemos que salir a votar para impedir que esas políticas invadan nuestro Badajoz» ya que, según reafirmó el candidato del PP, «una cosa está clara, y es que Cabezas no es de Badajoz, es del PSOE y de Sánchez», recalcó.

También echó en cara al candidato socialista que no defienda la autovía, no pelee por el AVE, no luche por el fin del nenúfar mejicano, no reivindique unas mejores infraestructuras sanitarias «cuando se están cayendo e inundando los quirófanos del Hospital Universitario y del Perpetúo Socorro». Según Gragera, Cabezas, Vara y Sánchez «representan lo mismo, las políticas de enfrentamiento y de odio». Finalmente, el candidato del PP afirmó que los socialistas «sólo quieren una sociedad fracturada y débil hasta el punto de que el PSOE ha dejado de ser el PSOE para ser el partido PSC, el partido de Sánchez y Cabezas».